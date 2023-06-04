https://sputniknews.com.tr/20230604/cumhurbaskani-erdogandan-hindistandaki-tren-kazasinda-olenler-icin-taziye-mesaji-1072007349.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı

Erdoğan, Hindistan'ın Odisha eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T21:00+0300

2023-06-04T21:00+0300

2023-06-04T21:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

hindistan

tren kazası

başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Hindistan'daki tren kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine, şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230604/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenbergi-kabul-edecek-1071994842.html

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recep tayyip erdoğan, hindistan, tren kazası, başsağlığı