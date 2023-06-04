https://sputniknews.com.tr/20230604/cumhurbaskani-erdogandan-hindistandaki-tren-kazasinda-olenler-icin-taziye-mesaji-1072007349.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı
Erdoğan, Hindistan'ın Odisha eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T21:00+0300
2023-06-04T21:00+0300
2023-06-04T21:00+0300
politika
recep tayyip erdoğan
hindistan
tren kazası
başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Hindistan'daki tren kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine, şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230604/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenbergi-kabul-edecek-1071994842.html
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recep tayyip erdoğan, hindistan, tren kazası, başsağlığı
recep tayyip erdoğan, hindistan, tren kazası, başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı
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Erdoğan, Hindistan'ın Odisha eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Hindistan'daki tren kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine, şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.