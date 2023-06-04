https://sputniknews.com.tr/20230604/canak-anteni-duzeltmek-isterken-hayatini-kaybetti-1072000691.html

Çanak anteni düzeltmek isterken hayatını kaybetti

Çanak anteni düzeltmek isterken hayatını kaybetti

Gaziantep’te bozulan çanak anteni düzeltmek amacıyla çatıya çıkan bir kişi, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede... 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T15:29+0300

2023-06-04T15:29+0300

2023-06-04T15:29+0300

yaşam

türkiye

çatı

çanak anten

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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Çakır Sokak'ta yaşayan 2 çocuk babası Celal Ömer, izlediği televizyonda görüntünün bozulması üzerine çatıya çıktı. Rüzgarda bozulan çanak anteni düzeltmek için 2 katlı evin çatısına çıkan 27 yaşındaki Celal Ömer, dengesini kaybederek yere düştü. Beton zemine çakılan Celal Ömer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Celal Ömer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Ömer’in cansız bedeni, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230604/sakalasirken-arkadasini-vurdu-17-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1071997700.html

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