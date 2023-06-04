https://sputniknews.com.tr/20230604/sakalasirken-arkadasini-vurdu-17-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1071997700.html
Şakalaşırken arkadaşını vurdu: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Şakalaşırken arkadaşını vurdu: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Bursa'da camii avlusunda sohbet etmek için buluştuğu arkadaşının şakalaşırken ateş etmesi sonucu vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T13:14+0300
2023-06-04T13:14+0300
2023-06-04T13:14+0300
türkiye
cinayet
genç
bursa
silah
silah taşıma
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Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı. Bu esnada S.Ç. (17), belinden çıkardığı tabancayla ateşleyince kurşun arkadaşı Utku S.'nin (17) göğsüne isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.Öte yandan olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230603/kadin-cinayetinde-ihmal-davasi-12-polis-suclaniyor-1071969847.html
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cinayet, genç, bursa, silah, silah taşıma
cinayet, genç, bursa, silah, silah taşıma
Şakalaşırken arkadaşını vurdu: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Bursa'da camii avlusunda sohbet etmek için buluştuğu arkadaşının şakalaşırken ateş etmesi sonucu vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı. Bu esnada S.Ç. (17), belinden çıkardığı tabancayla ateşleyince kurşun arkadaşı Utku S.'nin (17) göğsüne isabet etti.
Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.
Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.