https://sputniknews.com.tr/20230604/sakalasirken-arkadasini-vurdu-17-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1071997700.html

Şakalaşırken arkadaşını vurdu: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Şakalaşırken arkadaşını vurdu: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bursa'da camii avlusunda sohbet etmek için buluştuğu arkadaşının şakalaşırken ateş etmesi sonucu vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T13:14+0300

2023-06-04T13:14+0300

2023-06-04T13:14+0300

türkiye

cinayet

genç

bursa

silah

silah taşıma

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Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı. Bu esnada S.Ç. (17), belinden çıkardığı tabancayla ateşleyince kurşun arkadaşı Utku S.'nin (17) göğsüne isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.Öte yandan olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230603/kadin-cinayetinde-ihmal-davasi-12-polis-suclaniyor-1071969847.html

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cinayet, genç, bursa, silah, silah taşıma