https://sputniknews.com.tr/20230604/bisikletten-dusen-belcika-basbakani-de-croo-hastaneye-kaldirildi-1071988685.html
Bisikletten düşen Belçika Başbakanı De Croo hastaneye kaldırıldı
Bisikletten düşen Belçika Başbakanı De Croo hastaneye kaldırıldı
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, evinin yakınında geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T01:37+0300
2023-06-04T01:37+0300
2023-06-04T01:37+0300
dünya
belçika
alexander de croo
bisiklet
hastane
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Belçika Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü akşamüstü oğluyla başkent Brüksel'e yaklaşık 60 kilometre mesafedeki bir köyde bulunan evinin yakınlarında bisiklete binen De Croo, kaza geçirerek bisikletten düştü.Kafasını yere çarpan ve kısa bir süre bilincini kaybeden 47 yaşındaki De Croo, yakınlardaki Gent Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan testlerde Başbakanın durumunun iyi olduğu belirlendi. Hafif yaralanan De Croo, birkaç saat sonra hastaneden taburcu edildi.Başbakan De Croo'nun pazar gününü dinlenerek geçireceği, kazanın gelecek haftaki programını etkilemeyeceği açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220926/belcika-adalet-bakanini-kacirmayi-planladigi-iddia-edilen-hollanda-uyruklu-4-kisi-tutuklandi--1061613642.html
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belçika, alexander de croo , bisiklet, hastane
belçika, alexander de croo , bisiklet, hastane
Bisikletten düşen Belçika Başbakanı De Croo hastaneye kaldırıldı
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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, evinin yakınında geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Belçika Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü akşamüstü oğluyla başkent Brüksel'e yaklaşık 60 kilometre mesafedeki bir köyde bulunan evinin yakınlarında bisiklete binen De Croo, kaza geçirerek bisikletten düştü.
Kafasını yere çarpan ve kısa bir süre bilincini kaybeden 47 yaşındaki De Croo, yakınlardaki Gent Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan testlerde Başbakanın durumunun iyi olduğu belirlendi. Hafif yaralanan De Croo, birkaç saat sonra hastaneden taburcu edildi.
Başbakan De Croo'nun pazar gününü dinlenerek geçireceği, kazanın gelecek haftaki programını etkilemeyeceği açıklandı.