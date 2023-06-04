https://sputniknews.com.tr/20230604/bisikletten-dusen-belcika-basbakani-de-croo-hastaneye-kaldirildi-1071988685.html

Bisikletten düşen Belçika Başbakanı De Croo hastaneye kaldırıldı

Bisikletten düşen Belçika Başbakanı De Croo hastaneye kaldırıldı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, evinin yakınında geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T01:37+0300

2023-06-04T01:37+0300

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dünya

belçika

alexander de croo

bisiklet

hastane

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Belçika Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü akşamüstü oğluyla başkent Brüksel'e yaklaşık 60 kilometre mesafedeki bir köyde bulunan evinin yakınlarında bisiklete binen De Croo, kaza geçirerek bisikletten düştü.Kafasını yere çarpan ve kısa bir süre bilincini kaybeden 47 yaşındaki De Croo, yakınlardaki Gent Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan testlerde Başbakanın durumunun iyi olduğu belirlendi. Hafif yaralanan De Croo, birkaç saat sonra hastaneden taburcu edildi.Başbakan De Croo'nun pazar gününü dinlenerek geçireceği, kazanın gelecek haftaki programını etkilemeyeceği açıklandı.

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