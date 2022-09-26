Belçika Adalet Bakanı'nı kaçırmayı planladığı iddia edilen Hollanda uyruklu 4 kişi tutuklandı
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertBelçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'u, kaçırmayı planladıkları iddia edilen 4 Hollanda uyruklu şahıs polis tarafından tutuklandı. Belçika basını uyuşturucu çetesinin Van Quickenborne kaçırmayı planladığını iddia ederken, savcılık, kaçırma iddialarını henüz doğrulamadı.
Hafta başında Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne’un West-Vlaanderen’deki Kortrijk şehrindeki evinin önünde içerisinde ateşli silah olan Hollanda plakalı bir aracın bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 Hollanda uyruklu şahıs polis tarafından tutuklandı.
Van Quickenborne yönelik tehdidin ne olduğu konusunda resmi açıklama yapılmazken, Belçika basını uyuşturucu çetesinin Van Quickenborne kaçırmayı planladığını iddia etti. Şüphelilerden 3’ü geçtiğimiz cuma gecesi, 1’i ise pazar günü polis tarafından yakalandı.
Savcılık, kaçırma iddialarını doğrulamazken, Belçika polisi, şüphelileri Hollanda’dan iade için çalışma başlattı.
Belçika basını Bakan Van Quickenborne’nin evinin önündeki araçtan Kalaşnikof saldırı tüfeği, ateşli silahlar ve iki şişe benzin bulunduğunu ifade etti.
Federal savcılar geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, Bakan Van Quickenborne’un "ciddi bir tehdit" sonrasında daha sıkı polis gözetimi altına alındığını ifade etmiş, Bakan Quickenborne’un güvenliğine yönelik çok "ciddiye" alınan "muhtemel bir tehdit hakkında geçen hafta bilgilendirildiklerini" ve soruşturma başlattıklarını belirtmişti.
Dag iedereen. Onze veiligheidsdiensten grepen in wegens een concrete dreiging tegen mij. Mijn familie en ik zijn veilig.— Vincent Van Quickenborne (@VincentVQ) September 24, 2022
Onze strijd tegen de georganiseerde misdaad gaat voort. Met meer mankracht en middelen dan ooit. We zullen nooit plooien voor geweld.https://t.co/7lVolUUfxk pic.twitter.com/CfzKTB2aRd
'Savaşmaya devam etmemiz gerektiğine dair inancımı güçlendiriyor'
Van Quickenborne sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "sıkı güvenlik" altına alındığını ve önümüzdeki günlerde planlanan etkinliklere katılmayacağını aktararak, organize suçla mücadele eden herkesin riskleri bildiğini ve "eskisinden daha fazla insan gücü ve kaynağa sahip" suç gruplarını hedef almaya devam edeceğini vurguladı.
Van Quickenborne, "Açık konuşayım, bunun arkasındaki insanlar niyet ettiklerinin tam tersini başarıyorlar” ifadelerini kullanarak, "Savaşmaya devam etmemiz gerektiğine dair inancımı güçlendiriyor. Suçlular kendilerini köşeye sıkıştırılmış hissediyor” dedi.
Belçika Başbakanı: Kimse gözümüzü korkutamaz
Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise yaptığı açıklamada, Van Quickenborne’ye yönelik tehdidin "tamamen kabul edilemez" olduğunu belirterek, kimse tarafından gözlerinin korkutulmayacağını vurguladı.
La menace contre le ministre de la justice @VincentVQ est purement inacceptable.— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) September 24, 2022
Que cela soit clair : nous ne nous laisserons intimider par personne. Le travail se poursuit.
Gratitude particulière à nos services de sécurité et de renseignement belges et collègues néerlandais.
Belçika, organize suçla mücadele için yeni adımlar atarken, Antwerp kentinde geçtiğimiz sene 89 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilmişti. Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol geçtiğimiz yıl yayınladığı raporda, Belçika ve Hollanda'yı 'Avrupa'daki kokain pazarının merkez üssü' olarak nitelendirmişti.