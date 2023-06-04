https://sputniknews.com.tr/20230604/belgorod-bolge-valisi-rus-ordusu-ukraynali-sabotajcilarla-catisiyor-1072006442.html

Belgorod Bölge Valisi: Rus ordusu Ukraynalı sabotajcılarla çatışıyor

Belgorod Bölge Valisi: Rus ordusu Ukraynalı sabotajcılarla çatışıyor

Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Rus ordu birliklerinin Novaya Tavoljanka yerleşim bölgesinde Ukrayna’dan sızan bir sabotaj ve keşif grubuyla çatışmaya girdiğini... 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T19:40+0300

2023-06-04T19:40+0300

2023-06-04T19:40+0300

ukrayna krizi

rusya

ordu

belgorod

vali

ukrayna

sabotaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064675524_0:379:2967:2047_1920x0_80_0_0_2fdb3c1ceab886e81ad315b3b4480a5a.jpg

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus ordu birliklerinin Novaya Tavoljanka yerleşim bölgesinde Ukrayna’dan sızan bir sabotaj ve keşif grubuyla çatışmaya girdiğini ifade etti.Sabotajcılardan, ellerinde olan esirler ile görüşme talebi geldiğini ifade eden Gladkov, “Aslında bu kişiler sabotaj ve keşif grubu ile birlikte bölgeye girmiş, şu anda Novaya Tavoljanka'da çatışma devam ediyor. Hepsinin yok edileceğini umuyorum, başka türlü kesinlikle olamaz” diye konuştu.Sabotajcıların ellerindeki esirler ile ilgili görüşme talebini de yorumlayan Gladkov, “Onlarla karşılaşmamı engelleyen tek şey, ellerinde olan gençlerimiz. Büyük bir olasılıkla onları öldürdüler. Fakat yaşıyorlarsa, 17 ila 18 arası Şebekino geçiş kontrol noktasında buluşmaya hazırım, güvenlik garantisi veriyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230604/rus-ordusu-ukraynaya-ait-iha-uretim-tesisini-vurdu-1072004280.html

rusya

ordu

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ordu, belgorod, vali, ukrayna, sabotaj