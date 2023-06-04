https://sputniknews.com.tr/20230604/belgorod-bolge-valisi-rus-ordusu-ukraynali-sabotajcilarla-catisiyor-1072006442.html
Belgorod Bölge Valisi: Rus ordusu Ukraynalı sabotajcılarla çatışıyor
Belgorod Bölge Valisi: Rus ordusu Ukraynalı sabotajcılarla çatışıyor
Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Rus ordu birliklerinin Novaya Tavoljanka yerleşim bölgesinde Ukrayna’dan sızan bir sabotaj ve keşif grubuyla çatışmaya girdiğini... 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T19:40+0300
2023-06-04T19:40+0300
2023-06-04T19:40+0300
ukrayna krizi
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus ordu birliklerinin Novaya Tavoljanka yerleşim bölgesinde Ukrayna’dan sızan bir sabotaj ve keşif grubuyla çatışmaya girdiğini ifade etti.Sabotajcılardan, ellerinde olan esirler ile görüşme talebi geldiğini ifade eden Gladkov, “Aslında bu kişiler sabotaj ve keşif grubu ile birlikte bölgeye girmiş, şu anda Novaya Tavoljanka'da çatışma devam ediyor. Hepsinin yok edileceğini umuyorum, başka türlü kesinlikle olamaz” diye konuştu.Sabotajcıların ellerindeki esirler ile ilgili görüşme talebini de yorumlayan Gladkov, “Onlarla karşılaşmamı engelleyen tek şey, ellerinde olan gençlerimiz. Büyük bir olasılıkla onları öldürdüler. Fakat yaşıyorlarsa, 17 ila 18 arası Şebekino geçiş kontrol noktasında buluşmaya hazırım, güvenlik garantisi veriyorum” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230604/rus-ordusu-ukraynaya-ait-iha-uretim-tesisini-vurdu-1072004280.html
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rusya, ordu, belgorod, vali, ukrayna, sabotaj
rusya, ordu, belgorod, vali, ukrayna, sabotaj
Belgorod Bölge Valisi: Rus ordusu Ukraynalı sabotajcılarla çatışıyor
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Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Rus ordu birliklerinin Novaya Tavoljanka yerleşim bölgesinde Ukrayna’dan sızan bir sabotaj ve keşif grubuyla çatışmaya girdiğini bildirdi.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus ordu birliklerinin Novaya Tavoljanka yerleşim bölgesinde Ukrayna’dan sızan bir sabotaj ve keşif grubuyla çatışmaya girdiğini ifade etti.
Sabotajcılardan, ellerinde olan esirler ile görüşme talebi geldiğini ifade eden Gladkov, “Aslında bu kişiler sabotaj ve keşif grubu ile birlikte bölgeye girmiş, şu anda Novaya Tavoljanka'da çatışma devam ediyor. Hepsinin yok edileceğini umuyorum, başka türlü kesinlikle olamaz” diye konuştu.
Sabotajcıların ellerindeki esirler ile ilgili görüşme talebini de yorumlayan Gladkov, “Onlarla karşılaşmamı engelleyen tek şey, ellerinde olan gençlerimiz. Büyük bir olasılıkla onları öldürdüler. Fakat yaşıyorlarsa, 17 ila 18 arası Şebekino geçiş kontrol noktasında buluşmaya hazırım, güvenlik garantisi veriyorum” ifadelerini kullandı.