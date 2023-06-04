https://sputniknews.com.tr/20230604/azerbaycan-ile-ermenistan-demiryolu-hattinin-yeniden-acilmasinda-uzlasti-1071989636.html
Azerbaycan ile Ermenistan demiryolu hattının yeniden açılmasında uzlaştı
Azerbaycan ile Ermenistan demiryolu hattının yeniden açılmasında uzlaştı
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan ile Ermenistan'ın Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayan... 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T05:04+0300
2023-06-04T05:04+0300
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcı Mher Grigoryan'ın katılımıyla dün Moskova'da gerçekleştirilen 12. Üçlü Çalışma Grubu Toplantısı'nın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Overçuk, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ulaşım bağlantılarının açılması konusunda önemli mesafelerin kat edildiğini belirtti.Overçuk, "Özellikle Arazdeyen (Yeraskh)-Culfa-Ordubad-Mehri-Horadiz güzergahındaki demiryolu bağlantısının yeniden açılması ve düzenlenmesine yönelik somut adımların hayata geçirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri müzakerelerin sonuçları hakkında bilgilendirilecek. Taraflar, Üçlü Çalışma Grubu bünyesinde çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230601/azerbaycan-buyukelcisi-mammadov-zengezur-ile-turkiye-ile-azerbaycan-arasi-38-kilometreye-inecek-1071892454.html
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Azerbaycan ile Ermenistan demiryolu hattının yeniden açılmasında uzlaştı
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan ile Ermenistan'ın Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayan demiryolu hattının yeniden açılması konusunda ortak mutabakata vardığını duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcı Mher Grigoryan'ın katılımıyla dün Moskova'da gerçekleştirilen 12. Üçlü Çalışma Grubu Toplantısı'nın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Overçuk, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ulaşım bağlantılarının açılması konusunda önemli mesafelerin kat edildiğini belirtti.
Overçuk, "Özellikle Arazdeyen (Yeraskh)-Culfa-Ordubad-Mehri-Horadiz güzergahındaki demiryolu bağlantısının yeniden açılması ve düzenlenmesine yönelik somut adımların hayata geçirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri müzakerelerin sonuçları hakkında bilgilendirilecek. Taraflar, Üçlü Çalışma Grubu bünyesinde çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı” ifadelerini kullandı.