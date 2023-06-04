https://sputniknews.com.tr/20230604/arastirma-kalp-krizi-beyin-hasarini-hizlandirabilir-1072004145.html
Araştırma: Kalp krizi beyin hasarını hızlandırabilir
Araştırma: Kalp krizi beyin hasarını hızlandırabilir
Yeni bir araştırma, kalp krizinin ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarının normalden daha hızlı gerilemesine neden olabileceğini gösterdi. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T17:15+0300
2023-06-04T17:15+0300
2023-06-04T17:33+0300
yaşam
araştırma
tıp
bilim
kalp krizi
beyin
hasar
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Bilim insanları, kalp krizinin ani bilişsel sorunlara yol açmadığını ancak ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarının normalden daha hızlı gerilemesine sebep olduğunu tespit etti.Araştırmacılar, kalp krizinin beyin fonksiyonlarının üzerindeki etkisini görmek için 50 yıl boyunca yürütülen çalışmaları inceleyerek 1971-2019 döneminde yetişkinlerle gerçekleştirilen 6 çalışmanın analizini yaptı.Araştırmanın yazarları, kalp krizinden sonra beyin fonksiyonlarında yaşanan bu gerilemenin 6 ila 13 yıllık zihinsel yaşlanmaya eş değer olduğunu belirtti.Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesinde nöroloji doçenti Michelle Johansen, çalışmanın 'kalp krizini önlemenin yaşlı bireylerde beyin sağlığını korumak için bir strateji olabileceğini gösterdiğini' kaydetti.Araştırmanın bulguları, JAMA Neurology'de yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230525/arastirma-yuksek-oranda-alkol-tuketimi-kas-kutlesi-kaybina-yol-aciyor-1071548116.html
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Araştırma: Kalp krizi beyin hasarını hızlandırabilir
17:15 04.06.2023 (güncellendi: 17:33 04.06.2023) Abone ol
Yeni bir araştırma, kalp krizinin ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarının normalden daha hızlı gerilemesine neden olabileceğini gösterdi.
Bilim insanları, kalp krizinin ani bilişsel sorunlara yol açmadığını ancak ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarının normalden daha hızlı gerilemesine sebep olduğunu tespit etti.
Araştırmacılar, kalp krizinin beyin fonksiyonlarının üzerindeki etkisini görmek için 50 yıl boyunca yürütülen çalışmaları inceleyerek 1971-2019 döneminde yetişkinlerle gerçekleştirilen 6 çalışmanın analizini yaptı.
Araştırmanın yazarları, kalp krizinden sonra beyin fonksiyonlarında yaşanan bu gerilemenin 6 ila 13 yıllık zihinsel yaşlanmaya eş değer olduğunu belirtti.
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesinde nöroloji doçenti Michelle Johansen, çalışmanın 'kalp krizini önlemenin yaşlı bireylerde beyin sağlığını korumak için bir strateji olabileceğini gösterdiğini' kaydetti.
Araştırmanın bulguları, JAMA Neurology'de yayımlandı.