https://sputniknews.com.tr/20230603/turk-askeri-natonun-talebi-uzerine-ihtiyat-birligi-olarak-kosovaya-gidiyor-1071966971.html
Türk askeri, NATO'nun talebi üzerine 'ihtiyat birliği' olarak Kosova'ya gidiyor
Türk askeri, NATO'nun talebi üzerine 'ihtiyat birliği' olarak Kosova'ya gidiyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburunun... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T12:23+0300
2023-06-03T12:23+0300
2023-06-03T12:42+0300
dünya
kosova
tsk
nato
türk askeri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103437/02/1034370203_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7ceecee35c24ec25992896a77221624a.jpg
Bakanlıktan, Kosova'da meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.Bu bağlamda Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmelerin de yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230529/nato-ile-ab-arasinda-kosova-temasi-1071714678.html
kosova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103437/02/1034370203_124:0:1324:900_1920x0_80_0_0_f1178ff6450971becfab31ad533be94d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kosova, tsk, nato, türk askeri
kosova, tsk, nato, türk askeri
Türk askeri, NATO'nun talebi üzerine 'ihtiyat birliği' olarak Kosova'ya gidiyor
12:23 03.06.2023 (güncellendi: 12:42 03.06.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirildiği, Türk askerinin 5 Haziran'a kadar Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal etmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi.
Bakanlıktan, Kosova'da meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.
Bu bağlamda Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmelerin de yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye, son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır. Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023'e kadar Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştır."