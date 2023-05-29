https://sputniknews.com.tr/20230529/nato-ile-ab-arasinda-kosova-temasi-1071714678.html

NATO ile AB arasında Kosova teması

NATO ile AB arasında Kosova teması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir süredir gerginliğin... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T05:39+0300

2023-05-29T05:39+0300

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kosova

sırbistan

jens stoltenberg

josep borrell

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Stoltenberg, Borrell ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu.Kosova ile Sırbistan arasında normalleşmeyi öngören AB öncülüğündeki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun hemen çalıştırılması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, bunun barış ve normalleşme için tek yol olduğunu ifade etti.Stoltenberg, "Priştine gerginliği düşürmeli ve tek taraflı, istikrarı bozucu adımlar atmamalı" ifadesini kullanarak, NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) güvenli ortamı sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230527/sirbistan-kosova-ile-idari-sinir-hattinin-yakinina-askeri-birlikler-konuslandirdi-1071652393.html

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nato, avrupa birliği, kosova, sırbistan, jens stoltenberg, josep borrell