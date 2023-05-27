https://sputniknews.com.tr/20230527/sirbistan-kosova-ile-idari-sinir-hattinin-yakinina-askeri-birlikler-konuslandirdi-1071652393.html
Sırbistan, Kosova ile idari sınır hattının yakınına askeri birlikler konuşlandırdı
Sırbistan, Kosova ile idari sınır hattının yakınına askeri birlikler konuşlandırdı
Sırp ordu birliklerinin Kosova ve Metohija ile idari sınır hattın bulunduğu bölgeye konuşlandırıldığı bildirildi. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T19:57+0300
2023-05-27T19:57+0300
2023-05-27T19:57+0300
dünya
sırbistan
kosova
avrupa
aleksandr vucic
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Sırbistan Savunma Bakanı Miloş Vucevic’in açıklamasına göre Sırp ordu birlikleri, Kosova ve Metohija ile olan idari sınır hattın bulunduğu bölgeye konuşlandırıldı.Daha önce Kosova'da meydana gelen olaylar dolayısıyla toplayacağı belirtilen Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi bugün, NATO’nun Kosova ve Metohija’daki gücünün (KFOR) Cuma günü bölgenin kuzeyinde kendini ilan eden cumhuriyetin polis gücünün eylemleri sırasında BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı kapsamındaki yetkisine göre hareket etmediğini, Sırp ordusunun muharebeye hazır durumda bekletildiğini açıkladı.Bugün Sırp İlerleme Partisi'nin lideri seçilen Vucevic, “Sırp ordu birlikleri idari sınır hattı istikametinde konuşlandırılıyor, önümüzdeki saatlerde mevzilenmelerini bekliyoruz. Herhangi bir savaş oyunu oynamak istemiyoruz fakat Sırbistan’ın kırmızı çizgileri biliniyor. Şu anda mevcut duruma uygun olarak konuşlandırılan birlikler gelecekte de mevzilerinde kalacak” açıklamasında bulundu.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün Priştine'nin tek taraflı adımları ile Kosova ve Metohija'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Sırp ordusunu teyakkuz durumuna geçirmişti. Vucic ayrıca NATO'dan Kosova ve Metohija'da ‘Sırplara yönelik şiddetin acilen durdurulmasını’ talep etmişti. Vucevic ise ordunun en üst düzey teyakkuzda olduğunu ve kuvvetlerin Kosova ve Metohija'ya doğru ilerlediğini doğrulamıştı.
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sırbistan, kosova, avrupa, aleksandr vucic
sırbistan, kosova, avrupa, aleksandr vucic
Sırbistan, Kosova ile idari sınır hattının yakınına askeri birlikler konuşlandırdı
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Sırp ordu birliklerinin Kosova ve Metohija ile idari sınır hattın bulunduğu bölgeye konuşlandırıldığı bildirildi.
Sırbistan Savunma Bakanı Miloş Vucevic’in açıklamasına göre Sırp ordu birlikleri, Kosova ve Metohija ile olan idari sınır hattın bulunduğu bölgeye konuşlandırıldı.
Daha önce Kosova'da meydana gelen olaylar dolayısıyla toplayacağı belirtilen Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi bugün, NATO’nun Kosova ve Metohija’daki gücünün (KFOR) Cuma günü bölgenin kuzeyinde kendini ilan eden cumhuriyetin polis gücünün eylemleri sırasında BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı kapsamındaki yetkisine göre hareket etmediğini, Sırp ordusunun muharebeye hazır durumda bekletildiğini açıkladı.
Bugün Sırp İlerleme Partisi'nin lideri seçilen Vucevic, “Sırp ordu birlikleri idari sınır hattı istikametinde konuşlandırılıyor, önümüzdeki saatlerde mevzilenmelerini bekliyoruz. Herhangi bir savaş oyunu oynamak istemiyoruz fakat Sırbistan’ın kırmızı çizgileri biliniyor. Şu anda mevcut duruma uygun olarak konuşlandırılan birlikler gelecekte de mevzilerinde kalacak” açıklamasında bulundu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün Priştine'nin tek taraflı adımları ile Kosova ve Metohija'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Sırp ordusunu teyakkuz durumuna geçirmişti. Vucic ayrıca NATO'dan Kosova ve Metohija'da ‘Sırplara yönelik şiddetin acilen durdurulmasını’ talep etmişti. Vucevic ise ordunun en üst düzey teyakkuzda olduğunu ve kuvvetlerin Kosova ve Metohija'ya doğru ilerlediğini doğrulamıştı.