https://sputniknews.com.tr/20230603/duma-milletvekili-novikov-abd-ermenistanda-bati-yanlisi-politikacilar-yaratmaya-calisiyor-1071974621.html
Duma Milletvekili Novikov: ABD, Ermenistan'da Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalışıyor
Duma Milletvekili Novikov: ABD, Ermenistan'da Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalışıyor
Rus milletvekili Dmitriy Novikov, ABD’nin Ermenistan'da Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalıştığını belirtti. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T17:07+0300
2023-06-03T17:07+0300
2023-06-03T17:07+0300
dünya
duma
abd
rusya
dmitriy novikov
nikol paşinyan
ermenistan
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103264/61/1032646108_0:112:3789:2243_1920x0_80_0_0_2f492d3519492d10c6752fbef1f78826.jpg
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Erivan'ın Ukrayna'daki ihtilafta Moskova'nın ortağı olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.ABD’nin Ermenistan üzerinde önemli bir etkisi olduğuna vurgu yapan Novikov, Washington'un ülkede Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalıştığını belirterek, ABD’nin en büyük elçiliklerinden birinin Erivan'da faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.Novikov, “Bununla birlikte, Gürcistan Cumhurbakanının tutumunun aksine, Gürcü halkının mutlak çoğunluğunun desteklediği Rusya ile ilişkilerin gelişmeye başladığı örnekte olduğu gibi, Ermeni halkı da Rusya ile maksimum düzeyde dostane ilişkilerden yana. Bu, ortak tarih tarafından belirlenmiştir” dedi.Daha önce Paşinyan, Ermenistan'ın Ukrayna'daki ihtilafta Rusya'nın müttefiki olmadığını ifade etmişti. Erivan, yanlış anlaşılmalar ülkenin tüm ilişkilerini etkilediğinden, Batı'nın Ermeni yetkililerin tutumuna ilişkin farklı bir bakış açısını paylaştığından endişe duyuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/ermenistan-basbakani-pasinyan-cumhurbaskani-erdoganin-yemin-torenine-katilacak-1071946765.html
rusya
ermenistan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103264/61/1032646108_323:0:3464:2356_1920x0_80_0_0_c5fce53f738869e16586f38a140d8961.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
duma, abd, rusya, dmitriy novikov, nikol paşinyan, ermenistan, ukrayna
duma, abd, rusya, dmitriy novikov, nikol paşinyan, ermenistan, ukrayna
Duma Milletvekili Novikov: ABD, Ermenistan'da Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalışıyor
Abone ol
Rus milletvekili Dmitriy Novikov, ABD’nin Ermenistan'da Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalıştığını belirtti.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Erivan'ın Ukrayna'daki ihtilafta Moskova'nın ortağı olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
ABD’nin Ermenistan üzerinde önemli bir etkisi olduğuna vurgu yapan Novikov, Washington'un ülkede Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalıştığını belirterek, ABD’nin en büyük elçiliklerinden birinin Erivan'da faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.
Novikov, “Bununla birlikte, Gürcistan Cumhurbakanının tutumunun aksine, Gürcü halkının mutlak çoğunluğunun desteklediği Rusya ile ilişkilerin gelişmeye başladığı örnekte olduğu gibi, Ermeni halkı da Rusya ile maksimum düzeyde dostane ilişkilerden yana. Bu, ortak tarih tarafından belirlenmiştir” dedi.
Daha önce Paşinyan, Ermenistan'ın Ukrayna'daki ihtilafta Rusya'nın müttefiki olmadığını ifade etmişti. Erivan, yanlış anlaşılmalar ülkenin tüm ilişkilerini etkilediğinden, Batı'nın Ermeni yetkililerin tutumuna ilişkin farklı bir bakış açısını paylaştığından endişe duyuyor.