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https://sputniknews.com.tr/20230603/duma-milletvekili-novikov-abd-ermenistanda-bati-yanlisi-politikacilar-yaratmaya-calisiyor-1071974621.html
Duma Milletvekili Novikov: ABD, Ermenistan'da Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalışıyor
Duma Milletvekili Novikov: ABD, Ermenistan'da Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalışıyor
Rus milletvekili Dmitriy Novikov, ABD’nin Ermenistan'da Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalıştığını belirtti. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T17:07+0300
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ermenistan
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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Erivan'ın Ukrayna'daki ihtilafta Moskova'nın ortağı olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.ABD’nin Ermenistan üzerinde önemli bir etkisi olduğuna vurgu yapan Novikov, Washington'un ülkede Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalıştığını belirterek, ABD’nin en büyük elçiliklerinden birinin Erivan'da faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.Novikov, “Bununla birlikte, Gürcistan Cumhurbakanının tutumunun aksine, Gürcü halkının mutlak çoğunluğunun desteklediği Rusya ile ilişkilerin gelişmeye başladığı örnekte olduğu gibi, Ermeni halkı da Rusya ile maksimum düzeyde dostane ilişkilerden yana. Bu, ortak tarih tarafından belirlenmiştir” dedi.Daha önce Paşinyan, Ermenistan'ın Ukrayna'daki ihtilafta Rusya'nın müttefiki olmadığını ifade etmişti. Erivan, yanlış anlaşılmalar ülkenin tüm ilişkilerini etkilediğinden, Batı'nın Ermeni yetkililerin tutumuna ilişkin farklı bir bakış açısını paylaştığından endişe duyuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/ermenistan-basbakani-pasinyan-cumhurbaskani-erdoganin-yemin-torenine-katilacak-1071946765.html
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duma, abd, rusya, dmitriy novikov, nikol paşinyan, ermenistan, ukrayna
duma, abd, rusya, dmitriy novikov, nikol paşinyan, ermenistan, ukrayna

Duma Milletvekili Novikov: ABD, Ermenistan'da Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalışıyor

17:07 03.06.2023
© AP Photo / Misha Japaridze / Ermenistan bayrağı
Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Misha Japaridze /
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Rus milletvekili Dmitriy Novikov, ABD’nin Ermenistan'da Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalıştığını belirtti.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Erivan'ın Ukrayna'daki ihtilafta Moskova'nın ortağı olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
ABD’nin Ermenistan üzerinde önemli bir etkisi olduğuna vurgu yapan Novikov, Washington'un ülkede Batı yanlısı politikacılar yaratmaya çalıştığını belirterek, ABD’nin en büyük elçiliklerinden birinin Erivan'da faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.
Novikov, “Bununla birlikte, Gürcistan Cumhurbakanının tutumunun aksine, Gürcü halkının mutlak çoğunluğunun desteklediği Rusya ile ilişkilerin gelişmeye başladığı örnekte olduğu gibi, Ermeni halkı da Rusya ile maksimum düzeyde dostane ilişkilerden yana. Bu, ortak tarih tarafından belirlenmiştir” dedi.
Daha önce Paşinyan, Ermenistan'ın Ukrayna'daki ihtilafta Rusya'nın müttefiki olmadığını ifade etmişti. Erivan, yanlış anlaşılmalar ülkenin tüm ilişkilerini etkilediğinden, Batı'nın Ermeni yetkililerin tutumuna ilişkin farklı bir bakış açısını paylaştığından endişe duyuyor.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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