https://sputniknews.com.tr/20230602/ermenistan-basbakani-pasinyan-cumhurbaskani-erdoganin-yemin-torenine-katilacak-1071946765.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştirilecek göreve başlama törenine katılacak. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T17:41+0300
2023-06-02T17:41+0300
2023-06-02T17:41+0300
nikol paşinyan
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
yemin töreni
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Agos Gazetesi'nde yer alan habere göre bilgiyi, Ermenistan Hükümeti Basın Bürosu paylaştı28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinde tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yemin töreni 3 Haziran'da TBMM'de yapılacak. Törene Paşinyan da katılacak.Paşinyan 28 Mayıs Pazar günü de sosyal medya hesabından, Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmişti.
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nikol paşinyan, recep tayyip erdoğan, yemin töreni
nikol paşinyan, recep tayyip erdoğan, yemin töreni
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştirilecek göreve başlama törenine katılacak.
Agos Gazetesi'nde yer alan habere göre bilgiyi, Ermenistan Hükümeti Basın Bürosu paylaştı
28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinde tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yemin töreni 3 Haziran'da TBMM'de yapılacak. Törene Paşinyan da katılacak.
Paşinyan 28 Mayıs Pazar günü de sosyal medya hesabından, Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmişti.