https://sputniknews.com.tr/20230602/ermenistan-basbakani-pasinyan-cumhurbaskani-erdoganin-yemin-torenine-katilacak-1071946765.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştirilecek göreve başlama törenine katılacak. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T17:41+0300

2023-06-02T17:41+0300

2023-06-02T17:41+0300

nikol paşinyan

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

yemin töreni

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Agos Gazetesi'nde yer alan habere göre bilgiyi, Ermenistan Hükümeti Basın Bürosu paylaştı28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinde tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yemin töreni 3 Haziran'da TBMM'de yapılacak. Törene Paşinyan da katılacak.Paşinyan 28 Mayıs Pazar günü de sosyal medya hesabından, Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmişti.

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2023

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nikol paşinyan, recep tayyip erdoğan, yemin töreni