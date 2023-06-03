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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız" dedi. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T17:59+0300
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüşte Atlı Tören Birliği tarafından karşılandı.Atlı Tören Birliği Söğütözü Caddesi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin A Kapısı'na kadar eşlik etti.Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçen Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilatların başkanlarını ağırladı.Öte yandan, Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101 pare top atışı gerçekleştirildi.Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız

17:59 03.06.2023 (güncellendi: 18:43 03.06.2023)
© AAYeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, törende konuşma yaptı.
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, törende konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüşte Atlı Tören Birliği tarafından karşılandı.
Atlı Tören Birliği Söğütözü Caddesi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin A Kapısı'na kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçen Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilatların başkanlarını ağırladı.
Öte yandan, Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101 pare top atışı gerçekleştirildi.
Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. Aziz milletimizin şahsımıza, partimize ve ittifakımıza olan güvenini boşa çıkarmayacağız, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin, 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine, birliğe, beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacı var.
Aziz milletimizin şahsımıza, partimize ve ittifakımıza olan güvenini boşa çıkarmayacağız, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk.
Bu süreçte yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız. Tüm bunlarla birlikte dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağız.
Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.
(Muhalefete) Her seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı tavır sergilemelerini ümit ediyoruz.
Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa barışmanın yolunu bulalım. Hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasına omuz verelim.
Sırf oy tercihlerinden dolayı son 2 haftada sayısız hakarete maruz kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize buradan bir kez daha saygılarımı sunuyorum.
Seçim meydanlarında halkımıza verdiğimiz sözlerin hepsinin takipçisi olacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi neyi vaat etmişsek inşallah tek tek bunları gerçeğe dönüştüreceğiz.
Bundan sonra uluslararası kamuoyu, küresel krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alan, bölgesinde barışın ve istikrarın tesisi için daha fazla çabalayan, Türk ve İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan bir Türkiye göreceğiz.
Bundan sonra uluslararası kamuoyu, küresel krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alan, bölgesinde barışın ve istikrarın tesisi için daha fazla çabalayan, Türk ve İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan bir Türkiye göreceğiz.
5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyetinin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz.
Seçim 28 Mayıs'ta sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiştir. Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır.
Gazi Mustafa Kemal'in 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Bunu insani diplomasinin etki alanını genişleterek yapacağız.
Gün, bir olma, beraber olma, bin yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gün, evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür.
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