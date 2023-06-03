https://sputniknews.com.tr/20230603/canli--cumhurbaskani-erdogan-yemin-toreni-icin-tbmmde-1071970986.html
CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni için TBMM'de
CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni için TBMM'de
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere TBMM’ye geldi. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T14:56+0300
2023-06-03T14:56+0300
2023-06-03T15:03+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071971061_36:0:600:317_1920x0_80_0_0_87c1c2bf8febffa31116c1cb29768f93.png
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071971061_107:0:530:317_1920x0_80_0_0_89da201852c4a90bc77e860b3e45ce02.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, tbmm, ankara
recep tayyip erdoğan, tbmm, ankara
CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni için TBMM'de
14:56 03.06.2023 (güncellendi: 15:03 03.06.2023) Abone ol
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere TBMM’ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmek üzere Meclis'e geldi.
Erdoğan, Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı.
Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti.