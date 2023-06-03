https://sputniknews.com.tr/20230603/beykozda-iett-otobusu-evin-bahcesine-dustu-1071959610.html
Park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü
Park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü
İstanbul Beykoz’da freni boşalan park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T00:46+0300
2023-06-03T00:46+0300
2023-06-03T00:47+0300
türkiye
park
iett
beykoz
otobüs
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Beykoz'da park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, kaldırımdaki ağaçları ve demir korkulukları kırarak bir evin bahçesine düştü.Soğuksu Mahallesi Cengizhan Caddesi’nde park halinde olan 34 HO 3692 plakalı İETT otobüsü, freni boşalınca geriye kaymaya başladı.Kaldırımdaki ağaçları ve demir korkulukları kıran otobüs, bir evin bahçesine düştü.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olayda yaralanan olmazken, otobüs uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.
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park, iett, beykoz, otobüs
park, iett, beykoz, otobüs
Park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü
00:46 03.06.2023 (güncellendi: 00:47 03.06.2023) Abone ol
İstanbul Beykoz’da freni boşalan park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü
Beykoz'da park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, kaldırımdaki ağaçları ve demir korkulukları kırarak bir evin bahçesine düştü.
Soğuksu Mahallesi Cengizhan Caddesi’nde park halinde olan 34 HO 3692 plakalı İETT otobüsü, freni boşalınca geriye kaymaya başladı.
Kaldırımdaki ağaçları ve demir korkulukları kıran otobüs, bir evin bahçesine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, otobüs uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.