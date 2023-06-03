https://sputniknews.com.tr/20230603/beykozda-iett-otobusu-evin-bahcesine-dustu-1071959610.html

Park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü

Park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü

İstanbul Beykoz’da freni boşalan park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü 03.06.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

park

iett

beykoz

otobüs

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Beykoz'da park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, kaldırımdaki ağaçları ve demir korkulukları kırarak bir evin bahçesine düştü.Soğuksu Mahallesi Cengizhan Caddesi’nde park halinde olan 34 HO 3692 plakalı İETT otobüsü, freni boşalınca geriye kaymaya başladı.Kaldırımdaki ağaçları ve demir korkulukları kıran otobüs, bir evin bahçesine düştü.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olayda yaralanan olmazken, otobüs uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

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