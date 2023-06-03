https://sputniknews.com.tr/20230603/abbden-yarin-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1071983890.html
ABB'den yarın için kuvvetli yağış uyarısı
ABB'den yarın için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarın kentte yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T21:10+0300
2023-06-03T21:10+0300
2023-06-03T21:10+0300
türkiye
ankara
abd ankara büyükelçiliği
yağış
sağanak yağış
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ABB'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinden alınan verilere göre, yarın yerel kuvvetli yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu bildirilen açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230603/ankarada-su-basan-dairenin-esyalari-disari-tasti-1071982906.html
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ankara, abd ankara büyükelçiliği, yağış, sağanak yağış
ankara, abd ankara büyükelçiliği, yağış, sağanak yağış
ABB'den yarın için kuvvetli yağış uyarısı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarın kentte yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
ABB'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinden alınan verilere göre, yarın yerel kuvvetli yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu bildirilen açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.