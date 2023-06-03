https://sputniknews.com.tr/20230603/abbden-yarin-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1071983890.html

ABB'den yarın için kuvvetli yağış uyarısı

ABB'den yarın için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarın kentte yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T21:10+0300

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2023-06-03T21:10+0300

türkiye

ankara

abd ankara büyükelçiliği

yağış

sağanak yağış

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ABB'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinden alınan verilere göre, yarın yerel kuvvetli yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu bildirilen açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20230603/ankarada-su-basan-dairenin-esyalari-disari-tasti-1071982906.html

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ankara, abd ankara büyükelçiliği, yağış, sağanak yağış