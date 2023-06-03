https://sputniknews.com.tr/20230603/ankarada-su-basan-dairenin-esyalari-disari-tasti-1071982906.html

Ankara'da sağanağın etkisiyle su basan dairedeki eşyalar balkondan düştü

Ankara'da sağanağın etkisiyle su basan dairedeki eşyalar balkondan düştü

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesinde su basan bir binanın alt katındaki daireden, sel sularının şiddetiyle eşyalar balkondan düştü. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T20:29+0300

2023-06-03T20:29+0300

2023-06-03T21:14+0300

türkiye

ankara

sel

sağanak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071982750_0:435:720:840_1920x0_80_0_0_46bc4082636a3d067020fc7a71b1d48e.jpg

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Kayalar Mahallesi 794. Sokak'taki bir sitenin giriş katlarındaki daireleri su bastı. Su baskınına uğrayan dairenin camları kırıldı. Sel sularının sürüklediği bazı eşyalar, balkondan düştü.Sitede yaşayan Gökhan Öztürk, sokakta altyapı olmaması nedeniyle sel sularının alt katlara ulaştığını söyledi. Sokakta altyapı çalışması yapılmasını talep eden Öztürk, daha önceki dönemlerde de benzer olayların yaşandığını belirtti.Site sakinlerinden Sedat Yaman ise 2020'de ve 2022'deki sağanaklar sonrasında da benzer olayların yaşandığını aktardı. Dördüncü kez su basması yaşandığını söyleyen Yaman, sokaktaki altyapının yetersiz olduğunu kaydetti.Belediyeye müracaat ettiklerini ancak çözüm bulunamadığını belirten Yaman, "İçeriye suyun dolmasıyla birlikte eksi 1, eksi 2 ve eksi 3'üncü katları, asansörleri su bastı." dedi.Yaman, su basması nedeniyle asansörde kalanların ve eşyaları zarar görenlerin olduğunu kaydetti.

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, sel, sağanak