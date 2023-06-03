https://sputniknews.com.tr/20230603/ankarada-su-basan-dairenin-esyalari-disari-tasti-1071982906.html
Ankara'da sağanağın etkisiyle su basan dairedeki eşyalar balkondan düştü
Ankara'da sağanağın etkisiyle su basan dairedeki eşyalar balkondan düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesinde su basan bir binanın alt katındaki daireden, sel sularının şiddetiyle eşyalar balkondan düştü. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T20:29+0300
2023-06-03T20:29+0300
2023-06-03T21:14+0300
türkiye
ankara
sel
sağanak
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Kayalar Mahallesi 794. Sokak'taki bir sitenin giriş katlarındaki daireleri su bastı. Su baskınına uğrayan dairenin camları kırıldı. Sel sularının sürüklediği bazı eşyalar, balkondan düştü.Sitede yaşayan Gökhan Öztürk, sokakta altyapı olmaması nedeniyle sel sularının alt katlara ulaştığını söyledi. Sokakta altyapı çalışması yapılmasını talep eden Öztürk, daha önceki dönemlerde de benzer olayların yaşandığını belirtti.Site sakinlerinden Sedat Yaman ise 2020'de ve 2022'deki sağanaklar sonrasında da benzer olayların yaşandığını aktardı. Dördüncü kez su basması yaşandığını söyleyen Yaman, sokaktaki altyapının yetersiz olduğunu kaydetti.Belediyeye müracaat ettiklerini ancak çözüm bulunamadığını belirten Yaman, "İçeriye suyun dolmasıyla birlikte eksi 1, eksi 2 ve eksi 3'üncü katları, asansörleri su bastı." dedi.Yaman, su basması nedeniyle asansörde kalanların ve eşyaları zarar görenlerin olduğunu kaydetti.
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ankara, sel, sağanak
Ankara'da sağanağın etkisiyle su basan dairedeki eşyalar balkondan düştü
20:29 03.06.2023 (güncellendi: 21:14 03.06.2023) Abone ol
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesinde su basan bir binanın alt katındaki daireden, sel sularının şiddetiyle eşyalar balkondan düştü.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Kayalar Mahallesi 794. Sokak'taki bir sitenin giriş katlarındaki daireleri su bastı. Su baskınına uğrayan dairenin camları kırıldı. Sel sularının sürüklediği bazı eşyalar, balkondan düştü.
Sitede yaşayan Gökhan Öztürk, sokakta altyapı olmaması nedeniyle sel sularının alt katlara ulaştığını söyledi. Sokakta altyapı çalışması yapılmasını talep eden Öztürk, daha önceki dönemlerde de benzer olayların yaşandığını belirtti.
Site sakinlerinden Sedat Yaman ise 2020'de ve 2022'deki sağanaklar sonrasında da benzer olayların yaşandığını aktardı. Dördüncü kez su basması yaşandığını söyleyen Yaman, sokaktaki altyapının yetersiz olduğunu kaydetti.
Belediyeye müracaat ettiklerini ancak çözüm bulunamadığını belirten Yaman, "İçeriye suyun dolmasıyla birlikte eksi 1, eksi 2 ve eksi 3'üncü katları, asansörleri su bastı." dedi.
Yaman, su basması nedeniyle asansörde kalanların ve eşyaları zarar görenlerin olduğunu kaydetti.