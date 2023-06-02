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Volgograd Savcılığı Nazi birliklerinin bölgedeki eylemlerinin soykırım olarak tanınmasını talep etti
Volgograd Savcılığı Nazi birliklerinin bölgedeki eylemlerinin soykırım olarak tanınmasını talep etti
Rusya’nın Volgograd Bölgesi Savcılığı, mahkemeye başvurarak Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T21:57+0300
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Volgograd Bölgesi Savcılığı, Nazilerin Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasındaki suçlarını soykırım olarak tanınması için mahkemeye başvurdu. Savcılığa göre, işgal döneminde bölgede 130 binden fazla insan öldü ve 17 trilyon (yaklaşık 210 milyar dolar) rubleyi aşkın maddi hasar oluştu.Başvuru, 2. Dünya Savaşının seyrinde bir dönüm noktası haline gelen Stalingrad Muharebesi Zaferinin 80. yıldönümü ile bağlantılı olarak Rusya Başsavcısı İgor Krasnov’un talimatıyla yapıldı.Savcılık, Nazi işgalcileri ve suç ortaklarının Temmuz 1942'den Şubat 1943'e kadar işgal altında tuttukları Stalingrad bölgesindeki eylemlerinin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olarak tanınmasını talep ediyor.Volgograd Bölgesi Savcılığı, işgalcilerin sivil halka karşı kitlesel katliamlar yaptıklarını, halkı köleliğe zorladıklarını, yiyecek ve mallarına el koyduklarını, iş gücünü Almanya ve Wehrmacht lehine çalışmaya zorladıkları, tüm bunların açlık, salgın hastalıklar ve kitlesel ölümlere yol açtığını ileri sürüyor.Savcılığın açıklamasında, “Delillerin toplanması için bölge savcılığı, devlet makamları, kolluk kuvvetleri, arşiv, bilim ve eğitim kurumları ve arama ekipleri ile etkileşim sağladı.1942-1943 yılları arasında Stalingrad bölgesindeki işgal ve askeri eylemler sırasında Alman faşist işgalcilerin ve suç ortaklarının uyguladıkları vahşete ilişkin belgelerin yanı sıra, SSCB'nin çeşitli bölgelerindeki Sovyet vatandaşlarına yönelik soykırıma ilişkin ceza davası materyalleri hakkında bilgi içeren arşiv dosyaları incelendi, tarihçiler ve konuyla ilgili bilgilere sahip diğer uzmanlarla görüşüldü” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230531/lavrov-rusya-sinirlarinda-nazi-rejimi-bulunmasina-musamaha-gosteremez-1071842829.html
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rusya, ukrayna, nazi, volgograd

Volgograd Savcılığı Nazi birliklerinin bölgedeki eylemlerinin soykırım olarak tanınmasını talep etti

21:57 02.06.2023 (güncellendi: 21:59 02.06.2023)
© Sputnik / İvan ŞaginNazi Almanya'sının işgalinden kurtarılan Kiev bölgesindeki bir şehrin sakini, 1943
Nazi Almanya'sının işgalinden kurtarılan Kiev bölgesindeki bir şehrin sakini, 1943 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© Sputnik / İvan Şagin
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Rusya’nın Volgograd Bölgesi Savcılığı, mahkemeye başvurarak Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti.
Volgograd Bölgesi Savcılığı, Nazilerin Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasındaki suçlarını soykırım olarak tanınması için mahkemeye başvurdu. Savcılığa göre, işgal döneminde bölgede 130 binden fazla insan öldü ve 17 trilyon (yaklaşık 210 milyar dolar) rubleyi aşkın maddi hasar oluştu.
Başvuru, 2. Dünya Savaşının seyrinde bir dönüm noktası haline gelen Stalingrad Muharebesi Zaferinin 80. yıldönümü ile bağlantılı olarak Rusya Başsavcısı İgor Krasnov’un talimatıyla yapıldı.
Savcılık, Nazi işgalcileri ve suç ortaklarının Temmuz 1942'den Şubat 1943'e kadar işgal altında tuttukları Stalingrad bölgesindeki eylemlerinin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olarak tanınmasını talep ediyor.
Volgograd Bölgesi Savcılığı, işgalcilerin sivil halka karşı kitlesel katliamlar yaptıklarını, halkı köleliğe zorladıklarını, yiyecek ve mallarına el koyduklarını, iş gücünü Almanya ve Wehrmacht lehine çalışmaya zorladıkları, tüm bunların açlık, salgın hastalıklar ve kitlesel ölümlere yol açtığını ileri sürüyor.
Savcılığın açıklamasında, “Delillerin toplanması için bölge savcılığı, devlet makamları, kolluk kuvvetleri, arşiv, bilim ve eğitim kurumları ve arama ekipleri ile etkileşim sağladı.1942-1943 yılları arasında Stalingrad bölgesindeki işgal ve askeri eylemler sırasında Alman faşist işgalcilerin ve suç ortaklarının uyguladıkları vahşete ilişkin belgelerin yanı sıra, SSCB'nin çeşitli bölgelerindeki Sovyet vatandaşlarına yönelik soykırıma ilişkin ceza davası materyalleri hakkında bilgi içeren arşiv dosyaları incelendi, tarihçiler ve konuyla ilgili bilgilere sahip diğer uzmanlarla görüşüldü” denildi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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