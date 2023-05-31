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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/lavrov-rusya-sinirlarinda-nazi-rejimi-bulunmasina-musamaha-gosteremez-1071842829.html
Lavrov: Rusya, sınırlarında Nazi rejimi bulunmasına müsamaha gösteremez
Lavrov: Rusya, sınırlarında Nazi rejimi bulunmasına müsamaha gösteremez
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkenin sınırlarında Nazi rejimi bulunmasına müsamaha gösteremeyeceklerini vurguladı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T15:58+0300
2023-05-31T15:58+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
ukrayna
ingiltere
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Mozambik ziyareti sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin Nazi Almanyası'nın Rusya'ya karşı izlediği yoldan gitmek istediğini belirtti."Sınırlarımızda Nazi Almanyası'nın ülkemize karşı saldırganlığını tekrarlamak için kullanılan bir rejimin bulunmasına müsamaha gösteremeyiz" diyen Lavrov, Zelenskiy'in Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü saldırganlığın sembolü haline geldiğinin altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanı, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler neredeyse tüm Avrupa ülkelerini kendi bayrağı altında birleştirdi. Mevcut durumda ABD de neredeyse tüm Avrupa'yı birleştirdi, onu Rusya'ya karşı savaş için Kiev rejiminin silah masraflarını karşılamaya ve Nazi ideolojisini açıkça savunan, Ukrayna'da Nazi uygulamalarını hayata geçiren Devlet Başkanı Zelenskiy'i bu mücadelenin sembolü olarak kullanmaya zorladı" ifadelerini kullandı.'Batı'nın Rusya topraklarına yönelik saldırıları teşvik etmediği yalan'Batılı siyasetçilerin Ukrayna ordusunu Rusya topraklarına yönelik saldırılar düzenlemeye teşvik etmediklerine dair açıklamalarına tepki gösteren Lavrov, bu sözlerin yalan olduğunu vurguladı.Lavrov, bunun kanıtı olarak Batı'nın Ukrayna rejimine giderek daha fazla uzun menzilli silah sevk etmesini gösterdi.'Londra, Kiev'i Rusya'ya karşı terör eylemleri düzenlemeye itiyor'İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'nin Ukrayna'nın Rusya'nın kabiliyetlerini zayıflatmak için sınırlarının ötesinde güç kullanma meşru hakkına sahip olduğunu söylemesi de Lavrov'un tepkisini çekti.Bütün Batı'yı Ukrayna'ya daha açık ve daha ciddi destek vermeye teşvik eden başlıca kuklacılardan birinin İngiltere olduğunu söyleyen Lavrov, Cleverly'nin bu tür açıklamalarla Kievli teröristleri Rusya karşıtı eylemleri gerçekleştirmeye tahrik ettiğini belirtti.
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rusya, sergey lavrov, ukrayna, ingiltere

Lavrov: Rusya, sınırlarında Nazi rejimi bulunmasına müsamaha gösteremez

15:58 31.05.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkenin sınırlarında Nazi rejimi bulunmasına müsamaha gösteremeyeceklerini vurguladı.
Mozambik ziyareti sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin Nazi Almanyası'nın Rusya'ya karşı izlediği yoldan gitmek istediğini belirtti.

"Sınırlarımızda Nazi Almanyası'nın ülkemize karşı saldırganlığını tekrarlamak için kullanılan bir rejimin bulunmasına müsamaha gösteremeyiz" diyen Lavrov, Zelenskiy'in Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü saldırganlığın sembolü haline geldiğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler neredeyse tüm Avrupa ülkelerini kendi bayrağı altında birleştirdi. Mevcut durumda ABD de neredeyse tüm Avrupa'yı birleştirdi, onu Rusya'ya karşı savaş için Kiev rejiminin silah masraflarını karşılamaya ve Nazi ideolojisini açıkça savunan, Ukrayna'da Nazi uygulamalarını hayata geçiren Devlet Başkanı Zelenskiy'i bu mücadelenin sembolü olarak kullanmaya zorladı" ifadelerini kullandı.

'Batı'nın Rusya topraklarına yönelik saldırıları teşvik etmediği yalan'

Batılı siyasetçilerin Ukrayna ordusunu Rusya topraklarına yönelik saldırılar düzenlemeye teşvik etmediklerine dair açıklamalarına tepki gösteren Lavrov, bu sözlerin yalan olduğunu vurguladı.
Lavrov, bunun kanıtı olarak Batı'nın Ukrayna rejimine giderek daha fazla uzun menzilli silah sevk etmesini gösterdi.

'Londra, Kiev'i Rusya'ya karşı terör eylemleri düzenlemeye itiyor'

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'nin Ukrayna'nın Rusya'nın kabiliyetlerini zayıflatmak için sınırlarının ötesinde güç kullanma meşru hakkına sahip olduğunu söylemesi de Lavrov'un tepkisini çekti.

Bütün Batı'yı Ukrayna'ya daha açık ve daha ciddi destek vermeye teşvik eden başlıca kuklacılardan birinin İngiltere olduğunu söyleyen Lavrov, Cleverly'nin bu tür açıklamalarla Kievli teröristleri Rusya karşıtı eylemleri gerçekleştirmeye tahrik ettiğini belirtti.
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