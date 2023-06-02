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Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım'a saldırıya ilişkin Almanya’da bir dairede arama yapıldı
Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım'a saldırıya ilişkin Almanya’da bir dairede arama yapıldı
Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajla ilgili soruşturma kapsamında Almanya’nın Brandenburg eyaletindeki bir evde arama... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T17:51+0300
2023-06-02T17:51+0300
rus doğal gazı
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Alman basınındaki haberlerde, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaja ilişkin yapılan soruşturmakapsamında polisin, 25 Mayıs’ta Brandenburg eyaletinin Frankfurt an der Oder kentindeki evde arama yaptığı belirtildi.Haberlerde, evde kalan bir kadının ifadesinin alındığı ve aramalarda bir cep telefonuna el konulduğu bildirildi. Söz konusu kadının, olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen ve hakkında soruşturma yürütülen Ukraynalı bir kişinin "eski hayat arkadaşı" olduğu ancak şüpheli olmadığı kaydedildi.'Federal Başsavcılığın raporunun beklenilmesi gerekiyor'Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, "saldırıyı, Ukraynalıların gerçekleştirdiğine ilişkin şüphelerin güçlendiğine ve bunun Almanya için ne anlama geldiğine" ilişkin soru üzerine basındaki haberlerin not edildiğini söyledi.Hoffmann, bu konuda açıklama yapmak için soruşturmanın bitirilerek Federal Başsavcılığın raporunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.'Eylül 2022'de Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlendiği' iddiasıAlmanya’da martta çıkan haberlerde de soruşturmayı yürüten yetkililerin, Ukrayna yanlısı bir grubun, geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardığı belirtilmişti.5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boruhatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.Sabotaja ilişkin soruşturma, Almanya’nın yanı sıra Danimarka ve İsveç’teki kurumlarca da yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/rusya-disisleri-bakanligi-kuzey-akim-sorusturmasinda-sonuc-alinmamasini-protesto-etti-1071575158.html
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rus doğal gazı
rus doğal gazı

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım'a saldırıya ilişkin Almanya’da bir dairede arama yapıldı

17:51 02.06.2023
© İHAKuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı
Kuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© İHA
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Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajla ilgili soruşturma kapsamında Almanya’nın Brandenburg eyaletindeki bir evde arama yapıldığı bildirildi.
Alman basınındaki haberlerde, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaja ilişkin yapılan soruşturmakapsamında polisin, 25 Mayıs’ta Brandenburg eyaletinin Frankfurt an der Oder kentindeki evde arama yaptığı belirtildi.
Haberlerde, evde kalan bir kadının ifadesinin alındığı ve aramalarda bir cep telefonuna el konulduğu bildirildi. Söz konusu kadının, olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen ve hakkında soruşturma yürütülen Ukraynalı bir kişinin "eski hayat arkadaşı" olduğu ancak şüpheli olmadığı kaydedildi.

'Federal Başsavcılığın raporunun beklenilmesi gerekiyor'

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, "saldırıyı, Ukraynalıların gerçekleştirdiğine ilişkin şüphelerin güçlendiğine ve bunun Almanya için ne anlama geldiğine" ilişkin soru üzerine basındaki haberlerin not edildiğini söyledi.
Hoffmann, bu konuda açıklama yapmak için soruşturmanın bitirilerek Federal Başsavcılığın raporunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.

'Eylül 2022'de Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlendiği' iddiası

Almanya’da martta çıkan haberlerde de soruşturmayı yürüten yetkililerin, Ukrayna yanlısı bir grubun, geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardığı belirtilmişti.
5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boruhatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.
Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.
Sabotaja ilişkin soruşturma, Almanya’nın yanı sıra Danimarka ve İsveç’teki kurumlarca da yapılıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım soruşturmasında sonuç alınmamasını protesto etti
25 Mayıs, 18:45
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