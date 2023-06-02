https://sputniknews.com.tr/20230602/rus-asker-ukrayna-ordusu-catismalarda-nato-taktigini-uyguluyor-1071954289.html
Rus asker: Ukrayna ordusu çatışmalarda NATO taktiğini uyguluyor
Rus asker: Ukrayna ordusu çatışmalarda NATO taktiğini uyguluyor
Rus ordusundaki ‘Kırım’ taburunun komutanı, Zaporojye cephesinde Ukraynalı askerlerin birleşik savaş taktikleri kullandığını söyleyerek hem ‘Sovyet okulunun’... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T21:53+0300
2023-06-02T21:53+0300
2023-06-02T21:53+0300
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Basın mensuplarına konuşan ‘Kırım’ Taburu Komutanı, Ukrayna ordusunun NATO taktiğine başvurup başvurmadığı sorusuna verdiği yanıtta “Artık uyguluyorlar. Yani farklı taktikleri birleştiriyorlar” dedi.Ukrayna ordusunun taarruz girişimlerinde sıkça, kamyonetle hareket eden mobil gruplar kullandığını kaydeden Rus komutan, “Ama buradaki coğrafya onlara, bu tür hareket etmeye engel oluyor. Bu yüzden bizimle işleri biraz zor” ifadelerini kullandı.‘Kırım’ Taburu Komutanı, Ukrayna ordusunun genel olarak Sovyet yapımı teçhizat kullandığını ama NATO yapımı mühimmata da başvurduğunu söyledi.
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rusya, ukrayna, nato
Rus asker: Ukrayna ordusu çatışmalarda NATO taktiğini uyguluyor
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Rus ordusundaki ‘Kırım’ taburunun komutanı, Zaporojye cephesinde Ukraynalı askerlerin birleşik savaş taktikleri kullandığını söyleyerek hem ‘Sovyet okulunun’ göründüğünü hem de NATO yöntemlerinin uygulandığını belirtti.
Basın mensuplarına konuşan ‘Kırım’ Taburu Komutanı, Ukrayna ordusunun NATO taktiğine başvurup başvurmadığı sorusuna verdiği yanıtta “Artık uyguluyorlar. Yani farklı taktikleri birleştiriyorlar” dedi.
Ukrayna ordusunun taarruz girişimlerinde sıkça, kamyonetle hareket eden mobil gruplar kullandığını kaydeden Rus komutan, “Ama buradaki coğrafya onlara, bu tür hareket etmeye engel oluyor. Bu yüzden bizimle işleri biraz zor” ifadelerini kullandı.
‘Kırım’ Taburu Komutanı, Ukrayna ordusunun genel olarak Sovyet yapımı teçhizat kullandığını ama NATO yapımı mühimmata da başvurduğunu söyledi.