https://sputniknews.com.tr/20230602/rus-asker-ukrayna-ordusu-catismalarda-nato-taktigini-uyguluyor-1071954289.html

Rus asker: Ukrayna ordusu çatışmalarda NATO taktiğini uyguluyor

Rus asker: Ukrayna ordusu çatışmalarda NATO taktiğini uyguluyor

Rus ordusundaki ‘Kırım’ taburunun komutanı, Zaporojye cephesinde Ukraynalı askerlerin birleşik savaş taktikleri kullandığını söyleyerek hem ‘Sovyet okulunun’... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T21:53+0300

2023-06-02T21:53+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna

nato

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Basın mensuplarına konuşan ‘Kırım’ Taburu Komutanı, Ukrayna ordusunun NATO taktiğine başvurup başvurmadığı sorusuna verdiği yanıtta “Artık uyguluyorlar. Yani farklı taktikleri birleştiriyorlar” dedi.Ukrayna ordusunun taarruz girişimlerinde sıkça, kamyonetle hareket eden mobil gruplar kullandığını kaydeden Rus komutan, “Ama buradaki coğrafya onlara, bu tür hareket etmeye engel oluyor. Bu yüzden bizimle işleri biraz zor” ifadelerini kullandı.‘Kırım’ Taburu Komutanı, Ukrayna ordusunun genel olarak Sovyet yapımı teçhizat kullandığını ama NATO yapımı mühimmata da başvurduğunu söyledi.

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