https://sputniknews.com.tr/20230602/oguzhan-ugur-ilerleyen-gunlerde-mevzular-acik-mikrofonda-rus-ve-abdli-siyasetcileri-agirlayacagiz-1071936886.html

Oğuzhan Uğur: İlerleyen günlerde Mevzular Açık Mikrofon'da Rus ve ABD'li siyasetçileri ağırlayacağız

Oğuzhan Uğur: İlerleyen günlerde Mevzular Açık Mikrofon'da Rus ve ABD'li siyasetçileri ağırlayacağız

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon (M.A.M.) programında ilerleyen dönemde spor kulübü başkanlarının yanı sıra Rus ve ABD'li... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T15:05+0300

2023-06-02T15:05+0300

2023-06-02T15:05+0300

mevzular açık mikrofon

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Twitter üzerinden M.A.M. programının gelecek dönem takvimini paylaşan Oğuzhan Uğur, 14 günlük bir aradan sonra programa katılacak spor kulübü başkanlarının afişlerini paylaşacaklarını söyledi. Uğur, afişler paylaşıldıktan kısa süre sonra da çekimlerin yapılacağını ifade etti."M.A.M. için kulüp başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz, olumlu dönüşler de aldık" diyen Uğur, "Tüm ekip tatil hakkını kullanıyor. Zaten maçlar henüz bitmemiş, (başkanlar) ileri tarih daha uygun olur dediler" ifadelerini kullandı.Uğur, spor kulübü başkanlarını konuk aldıktan sonra bir ara verip Rus ve ABD'li siyasetçileri konuk alacaklarını bildirdi. "Seçim öncesinde konuk almayı uygun bulmamıştık ama küsmemişler" diyen Uğur, bu programlarda dünyanın ve bahsi geçen ülkelerin Türkiye üzerindeki etkilerini konuşacaklarını ifade etti.Uğur, "Sonrasında Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) konuğumuz olacak, hemen devamında da ülkemizde bulunan Suriyelileri ve Afganları temsil eden dernek başkanlarını konuk alacağız" diye yazdı.

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