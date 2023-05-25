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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' gibi paylaşımları durdurun
Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' gibi paylaşımları durdurun
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan gençlere "'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' gibi... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T08:33+0300
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
çağrı
sosyal medya
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube yayını yapan Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk olarak soruları yanıtladı.Programa katılan bir kişinin fotoğraflarının ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu.Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, bir paylaşımda bulunarak ‘kavga dilini bırakın’ çağrısında bulundu.Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, çağrı, sosyal medya
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, çağrı, sosyal medya

Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' gibi paylaşımları durdurun

08:33 25.05.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan gençlere "'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' gibi paylaşımları durdurun" çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube yayını yapan Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk olarak soruları yanıtladı.
Programa katılan bir kişinin fotoğraflarının ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu.
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, bir paylaşımda bulunarak ‘kavga dilini bırakın’ çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Soru soran gençlere, ‘AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı’ vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler.”
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