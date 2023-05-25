https://sputniknews.com.tr/20230525/kilicdaroglundan-cagri-ak-partili-degilim-dedi-ama-fotografi-cikti-gibi-paylasimlari-durdurun-1071543173.html

Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' gibi paylaşımları durdurun

Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' gibi paylaşımları durdurun

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan gençlere "'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' gibi... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T08:33+0300

2023-05-25T08:33+0300

2023-05-25T08:33+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

çağrı

sosyal medya

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube yayını yapan Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk olarak soruları yanıtladı.Programa katılan bir kişinin fotoğraflarının ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu.Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, bir paylaşımda bulunarak ‘kavga dilini bırakın’ çağrısında bulundu.Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, çağrı, sosyal medya