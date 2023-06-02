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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/macaristan-basbakani-orban-erdoganin-kazanmasi-icin-cok-dua-ettim-1071936803.html
Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim
Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim
Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sandıktan Erdoğan çıktığı için duyduğu... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T15:24+0300
2023-06-02T15:37+0300
2023 türkiye seçimleri
macaristan
recep tayyip erdoğan
viktor orban
kemal kılıçdaroğlu
george soros
sığınmacı
doğalgaz
sınır
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Türkiye’de 28 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun galibi Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk kutlayan dünya liderlerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu zaferden duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi. Orban devlet radyosunda yaptığı değerlendirmelerde Türkiye ilişkilerine de değindi ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için dua bile ettiğini söyledi. 'Kılıçdaroğlu kazansaydı sığınmacıları yaza kalmadan sınırımızda bulurduk'Sandıktan çıkan sonuç karşısında bir oh çektiğini anlatan Orban, Erdoğan’a şans dilemekle kalmayıp çok dua da ettiğini belirtti ve “Kazanamasaydı trajedi olurdu” dedi. Bu görüşüne gerekçe olarak da sığınmacı meselesini gösteren Orban, “Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı bir, iki, bilemediniz üç milyon sığınmacıyı bu yaza kalmadan sınırımızda bulurduk” ifadesini kullandı. 'Rus doğalgazı Avrupa'ya ulaştırılamayabilirdi, öngörülemez etkileri olurdu'Rusya’dan doğalgazı Türkiye üzerinden aldıklarını da hatırlatan Orban, Türkiye’nin başına ‘Amerikan yanlısı ya da (Macar asıllı ABD’li milyarder) George Soros’un adamının geçmesi halinde’ doğalgazın Macaristan veya Sırbistan’a ulaştırılmayabileceğini savundu. ‘Kılıçdaroğlu kazansaydı ne olurdu?’ya dair bir senaryosunu daha dile getiren Orban, “Türkiye’yi savaş yanlısı bir başkan yönetmeye başlasaydı bunun öngörülemez etkileri olurdu” endişesini de dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230531/macaristan-basbakani-orbandan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1071853274.html
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macaristan, recep tayyip erdoğan, viktor orban, kemal kılıçdaroğlu, george soros, sığınmacı, doğalgaz, sınır
macaristan, recep tayyip erdoğan, viktor orban, kemal kılıçdaroğlu, george soros, sığınmacı, doğalgaz, sınır

Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim

15:24 02.06.2023 (güncellendi: 15:37 02.06.2023)
© AFP 2023 / HANDOUTViktor Orban- Recep Tayyip Erdoğan
Viktor Orban- Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sandıktan Erdoğan çıktığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Orban, Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken de 'Amerikan yanlısı ya da Soros'un adamı' ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 28 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun galibi Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk kutlayan dünya liderlerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu zaferden duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi.
Orban devlet radyosunda yaptığı değerlendirmelerde Türkiye ilişkilerine de değindi ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için dua bile ettiğini söyledi.

'Kılıçdaroğlu kazansaydı sığınmacıları yaza kalmadan sınırımızda bulurduk'

Sandıktan çıkan sonuç karşısında bir oh çektiğini anlatan Orban, Erdoğan’a şans dilemekle kalmayıp çok dua da ettiğini belirtti ve “Kazanamasaydı trajedi olurdu” dedi. Bu görüşüne gerekçe olarak da sığınmacı meselesini gösteren Orban, “Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı bir, iki, bilemediniz üç milyon sığınmacıyı bu yaza kalmadan sınırımızda bulurduk” ifadesini kullandı.

'Rus doğalgazı Avrupa'ya ulaştırılamayabilirdi, öngörülemez etkileri olurdu'

Rusya’dan doğalgazı Türkiye üzerinden aldıklarını da hatırlatan Orban, Türkiye’nin başına ‘Amerikan yanlısı ya da (Macar asıllı ABD’li milyarder) George Soros’un adamının geçmesi halinde’ doğalgazın Macaristan veya Sırbistan’a ulaştırılmayabileceğini savundu.
‘Kılıçdaroğlu kazansaydı ne olurdu?’ya dair bir senaryosunu daha dile getiren Orban, “Türkiye’yi savaş yanlısı bir başkan yönetmeye başlasaydı bunun öngörülemez etkileri olurdu” endişesini de dile getirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (fotoğrafta) ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
31 Mayıs, 20:26
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