Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim
15:24 02.06.2023 (güncellendi: 15:37 02.06.2023)
© AFP 2023 / HANDOUTViktor Orban- Recep Tayyip Erdoğan
© AFP 2023 / HANDOUT
Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sandıktan Erdoğan çıktığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Orban, Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken de 'Amerikan yanlısı ya da Soros'un adamı' ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 28 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun galibi Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk kutlayan dünya liderlerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu zaferden duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi.
Orban devlet radyosunda yaptığı değerlendirmelerde Türkiye ilişkilerine de değindi ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için dua bile ettiğini söyledi.
https://t.co/6RCm7PagPs— Daily News Hungary (@DNewsHungary) June 2, 2023
Orbán accused Brussels of proposing that Hungary "ruin its economy, people, families and pensioners".#hungary #dailynewshungary #brussels #orbán
'Kılıçdaroğlu kazansaydı sığınmacıları yaza kalmadan sınırımızda bulurduk'
Sandıktan çıkan sonuç karşısında bir oh çektiğini anlatan Orban, Erdoğan’a şans dilemekle kalmayıp çok dua da ettiğini belirtti ve “Kazanamasaydı trajedi olurdu” dedi. Bu görüşüne gerekçe olarak da sığınmacı meselesini gösteren Orban, “Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı bir, iki, bilemediniz üç milyon sığınmacıyı bu yaza kalmadan sınırımızda bulurduk” ifadesini kullandı.
Hungarian Prime Minister Orban said that he prayed for Erdogan's victory and that if he had not won, it would have been a tragedy.— Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) June 2, 2023
“If the "George Soros man” won the migration flow to Europe would increase by 2-3 million, plus the transit of Russian oil would of complicated”
'Rus doğalgazı Avrupa'ya ulaştırılamayabilirdi, öngörülemez etkileri olurdu'
Rusya’dan doğalgazı Türkiye üzerinden aldıklarını da hatırlatan Orban, Türkiye’nin başına ‘Amerikan yanlısı ya da (Macar asıllı ABD’li milyarder) George Soros’un adamının geçmesi halinde’ doğalgazın Macaristan veya Sırbistan’a ulaştırılmayabileceğini savundu.
‘Kılıçdaroğlu kazansaydı ne olurdu?’ya dair bir senaryosunu daha dile getiren Orban, “Türkiye’yi savaş yanlısı bir başkan yönetmeye başlasaydı bunun öngörülemez etkileri olurdu” endişesini de dile getirdi.