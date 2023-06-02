https://sputniknews.com.tr/20230602/macaristan-basbakani-orban-erdoganin-kazanmasi-icin-cok-dua-ettim-1071936803.html

Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim

Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim

Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sandıktan Erdoğan çıktığı için duyduğu... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T15:24+0300

2023-06-02T15:24+0300

2023-06-02T15:37+0300

2023 türkiye seçimleri

macaristan

recep tayyip erdoğan

viktor orban

kemal kılıçdaroğlu

george soros

sığınmacı

doğalgaz

sınır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071936858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef955d47840d507c5f691ea5d6012265.jpg

Türkiye’de 28 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun galibi Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk kutlayan dünya liderlerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu zaferden duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi. Orban devlet radyosunda yaptığı değerlendirmelerde Türkiye ilişkilerine de değindi ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için dua bile ettiğini söyledi. 'Kılıçdaroğlu kazansaydı sığınmacıları yaza kalmadan sınırımızda bulurduk'Sandıktan çıkan sonuç karşısında bir oh çektiğini anlatan Orban, Erdoğan’a şans dilemekle kalmayıp çok dua da ettiğini belirtti ve “Kazanamasaydı trajedi olurdu” dedi. Bu görüşüne gerekçe olarak da sığınmacı meselesini gösteren Orban, “Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı bir, iki, bilemediniz üç milyon sığınmacıyı bu yaza kalmadan sınırımızda bulurduk” ifadesini kullandı. 'Rus doğalgazı Avrupa'ya ulaştırılamayabilirdi, öngörülemez etkileri olurdu'Rusya’dan doğalgazı Türkiye üzerinden aldıklarını da hatırlatan Orban, Türkiye’nin başına ‘Amerikan yanlısı ya da (Macar asıllı ABD’li milyarder) George Soros’un adamının geçmesi halinde’ doğalgazın Macaristan veya Sırbistan’a ulaştırılmayabileceğini savundu. ‘Kılıçdaroğlu kazansaydı ne olurdu?’ya dair bir senaryosunu daha dile getiren Orban, “Türkiye’yi savaş yanlısı bir başkan yönetmeye başlasaydı bunun öngörülemez etkileri olurdu” endişesini de dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230531/macaristan-basbakani-orbandan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1071853274.html

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, recep tayyip erdoğan, viktor orban, kemal kılıçdaroğlu, george soros, sığınmacı, doğalgaz, sınır