https://sputniknews.com.tr/20230531/macaristan-basbakani-orbandan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1071853274.html
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Macaristan Başbakanı Victor Orban, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T20:26+0300
2023-05-31T20:26+0300
2023-05-31T20:26+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
macaristan
recep tayyip erdoğan
viktor orban
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.
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türkiye, macaristan, recep tayyip erdoğan, viktor orban
türkiye, macaristan, recep tayyip erdoğan, viktor orban
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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Macaristan Başbakanı Victor Orban, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.