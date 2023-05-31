https://sputniknews.com.tr/20230531/macaristan-basbakani-orbandan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1071853274.html

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Macaristan Başbakanı Victor Orban, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T20:26+0300

2023-05-31T20:26+0300

2023-05-31T20:26+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

macaristan

recep tayyip erdoğan

viktor orban

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.

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türkiye, macaristan, recep tayyip erdoğan, viktor orban