https://sputniknews.com.tr/20230602/kovid-19-karantinasinin-hafizaya-etkisi-arastirildi-bir-donem-hapis-yatanlarinkiyle-neredeyse-ayni-1071922874.html

Kovid-19 karantinasının hafızaya etkisi araştırıldı: Bir dönem hapis yatanlarınkiyle neredeyse aynı

Kovid-19 karantinasının hafızaya etkisi araştırıldı: Bir dönem hapis yatanlarınkiyle neredeyse aynı

İskoçya'da yapılan bir araştırma, Kovid-19 pandemisini atlatan kişilerin hafızalarının, hayatlarının bir döneminde hapis yatan insanlarınkiyle aynı şekilde... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T12:52+0300

2023-06-02T12:52+0300

2023-06-02T12:52+0300

koronavirüs

kovid-19

pandemi

hapis

hapishane

hafıza

olay

tarih

salgın

karantina

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PLOS One dergisinde 1 Haziran'da yayımlanan bir araştırmaya göre Kovid-19 pandemisi, karantinada insanların zamanın nasıl geçtiğini anlamamasına neden oldu.İskoç araştırmacılar, insanların 2021'deki olayları hatırlamaya çalışırken hata yaptığını buldu. Bu bulgular, hapis yatmış kişilerin yaşadığı hafıza kayıplarıyla hemen hemen aynı.Çalışmanın ortak yazarı Arash Sahraie, yaptığı açıklamada, "Geçmişte yaşanan olayların ne zaman gerçekleştiğini hatırlamak, zaman geçtikçe daha da zorlaşıyor. Ayrıca, insanların eylemleri ve duyguları, zamanın geçişine bağlı olarak algılarını etkileyebilir" dedi. Daha önceki çalışmalar, Kovid-19 enfeksiyonunu beyin küçülmesi, hafıza kaybı ve 'yüz körlüğü' ile ilişkilendiriyordu. Ancak Sahraie ve ekibinin imza attığı çalışma, karantinaların insanların zaman algısını nasıl etkilediğini öğrenmekle ilgileniyor.200'ü aşkın katılımcı, 6 yılın önemli gelişmelerini eşleştirmeye çalıştı Çalşımada, 227 katılımcıdan kendilerine verilen olayları 2016 ila 2022 yılları arasında eşleştirmeleri istendi. Katılımcıların, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın sansasyonel Oprah röportajı, George Floyd'un ölümü ve pandemi dönemine damga vuran birçok önemli gelişmeyi yaşandıkları tarihlerle eşleştirmekte zorlandığı görüldü. Daha eski anılarda daha fazla hata tespit edilirken, 2021'de yaşananların kafa karışıklığına neden olduğu gözlemlendi. Hatta bazı katılımcılar olayları 3 veya 4 yıl öncesiyle eşleştirdi.Araştırmacılara göre, olayların bir zaman çizelgesini doğru bir şekilde hatırlayamama; depresyon, kaygı, yoğun stresli fiziksel ve zihinsel taleplerle ilişkili.'Doğruluk payı çok az'"Beklendiği gibi, katılımcıların geçmişte meydana gelen olayları hatırlamadaki doğruluk payı çok azdı" diyen Shaire, "Birçok katılımcı, Kovid-19 kısıtlamalarıyla aynı zamana denk gelen olayların zamanlamasını hatırlamakta, tıpkı çok eski yılları hatırlamakta olduğu kadar güçlük çekti" ifadesini kullandı.Araştırmanın yazarı, "Aslında sonuçlar, daha önce hapis yatan kişilerin bildirdiklerine oldukça benziyor. Olayların olduğunu hatırlayabiliriz, sadece ne zaman olduğunu hatırlamıyoruz" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230509/japonya-kovid-19u-mevsimsel-grip-kategorisine-aldi-1070812301.html

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