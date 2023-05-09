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Japonya Kovid-19'u mevsimsel grip kategorisine aldı
Japonya Kovid-19'u mevsimsel grip kategorisine aldı
Japonya'da hükümet, Kovid-19'u mevsimsel gribin bulunduğu 'Kod 5' hastalık kategorisine aldı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T07:34+0300
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koronavirüs
japonya
kovid-19
hastalık
grip
seviye
salgın hastalık
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Japonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'u, ağır akut solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı 'Kod 2' kategorisinden çıkardı.Yeni karar doğrultusunda, bundan böyle Kovid-19, yasal olarak mevsimsel gribin bulunduğu 'Kod 5' hastalık kategorisinde yer alacak.Böylelikle salgına ilişkin, testi pozitif sonuçlananlar ile yakın temaslılara yönelik uygulanan karantina prosedürleri yürürlükten kalktı.Hükümetin, işletme saatlerinin kısaltılması ve uymayanlara cezai yaptırım uygulamasını kapsayan olağanüstü hal ilanı yetkisi de kaldırıldı.Daha önce belirli sağlık kuruluşlarında tedavi görebilen Kovid-19 hastaları, ülke geneli hastanelerde hizmet alma hakkı elde edebilecek.Tedavi masraflarına yönelik sağlanan sübvanseler sonlandırıldı. Maske kullanım tavsiyesi ise 13 Mart'ta halkın bireysel kararına bırakılmıştı.İlk vakanın Ocak 2020'de görüldüğü Japonya'da, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, martın ilk haftasında 30 milyonu geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230505/dso-kovid-artik-kuresel-saglik-acil-durumu-degil-1070674534.html
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japonya, kovid-19, hastalık, grip, seviye, salgın hastalık
japonya, kovid-19, hastalık, grip, seviye, salgın hastalık

Japonya Kovid-19'u mevsimsel grip kategorisine aldı

07:34 09.05.2023 (güncellendi: 07:36 09.05.2023)
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAJaponya'da koronavirüs
Japonya'da koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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Japonya'da hükümet, Kovid-19'u mevsimsel gribin bulunduğu 'Kod 5' hastalık kategorisine aldı.
Japonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'u, ağır akut solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı 'Kod 2' kategorisinden çıkardı.
Yeni karar doğrultusunda, bundan böyle Kovid-19, yasal olarak mevsimsel gribin bulunduğu 'Kod 5' hastalık kategorisinde yer alacak.
Böylelikle salgına ilişkin, testi pozitif sonuçlananlar ile yakın temaslılara yönelik uygulanan karantina prosedürleri yürürlükten kalktı.
Hükümetin, işletme saatlerinin kısaltılması ve uymayanlara cezai yaptırım uygulamasını kapsayan olağanüstü hal ilanı yetkisi de kaldırıldı.
Daha önce belirli sağlık kuruluşlarında tedavi görebilen Kovid-19 hastaları, ülke geneli hastanelerde hizmet alma hakkı elde edebilecek.
Tedavi masraflarına yönelik sağlanan sübvanseler sonlandırıldı. Maske kullanım tavsiyesi ise 13 Mart'ta halkın bireysel kararına bırakılmıştı.
İlk vakanın Ocak 2020'de görüldüğü Japonya'da, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, martın ilk haftasında 30 milyonu geçmişti.
Dünya Sağlık Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
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