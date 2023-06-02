https://sputniknews.com.tr/20230602/kosova-ve-sirbistan-cumhurbaskanlari-moldovada-bir-araya-geldi-1071921346.html
Sırbistan ve Kosova cumhurbaşkanları Moldova'da bir araya geldi
Sırbistan ve Kosova cumhurbaşkanları Moldova'da bir araya geldi
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T11:46+0300
2023-06-02T11:46+0300
2023-06-02T11:51+0300
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aleksandr vucic
ab
josep borrell
avrupa
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüşmede, Kosova'nın kuzeyindeki seçimlerin tekrarlanması, Kosovalı Sırpların seçimlere katılması ve Sırp Belediyeler Birliği'nin (ZSO) kurulması için gerekli hazırlıkların başlatılması talebinde bulunduklarını aktararak, "Aksi takdirde bu durum AB ile ilişkiler açısından kötü sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.RTK’ya açıklamada bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise Fransa lideri Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ısrarı üzerine Sırbistan lideri Aleksandr Vucic ile 10 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.Vucic’in meselenin çözümü veya barışla ilgilenmediğini savunan Osmani, “Bölgedeki istikrarsızlığın kaynağı Vucic” dedi.Osmani, Kosova’nın, Almanya, Fransa ve ABD ile iş birliğine devam edeceğini anımsatarak, Kosova’nın kuzeyinde yapılan erken yerel seçimlerin tekrarlanabileceğinin sinyalini verdi.Macron, Scholz ve Borrell’e, Vucic ile müzakere masasına oturamayacağını söylediğini aktaran Osmani, “Müzakereler Brüksel’de yürütülüyor, söz konusu müzakerelerin kimler tarafından yürütüleceği Kosova’nın Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenmiştir” şeklinde konuştu.Kosovalı lider, Vucic’ten, Kosova sınırına konuşlanan Sırbistan ordusunu geri çekmesini, Kosova’daki suç örgütlerini bertaraf etmesini ve anlaşmaların hükümlerini uygulamasını talep ettiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/kosova-basbakanindan-diyalog-cagrisi-vucic-ile-gorusmeye-hazirim-1071837202.html
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sırbistan, kosova, moldova, buluşma, vjosa osmani, aleksandr vucic, ab, josep borrell, avrupa
sırbistan, kosova, moldova, buluşma, vjosa osmani, aleksandr vucic, ab, josep borrell, avrupa
Sırbistan ve Kosova cumhurbaşkanları Moldova'da bir araya geldi
11:46 02.06.2023 (güncellendi: 11:51 02.06.2023) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin Moldova'nın başkenti Kişniev'de bir araya geldiğini duyurdu. Borrell ayrıca, Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa lideri Macron'un toplantıda bulunduğunu açıkladı.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüşmede, Kosova'nın kuzeyindeki seçimlerin tekrarlanması, Kosovalı Sırpların seçimlere katılması ve Sırp Belediyeler Birliği'nin (ZSO) kurulması için gerekli hazırlıkların başlatılması talebinde bulunduklarını aktararak, "Aksi takdirde bu durum AB ile ilişkiler açısından kötü sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.
RTK’ya açıklamada bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise Fransa lideri Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ısrarı üzerine Sırbistan lideri Aleksandr Vucic ile 10 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Vucic’in meselenin çözümü veya barışla ilgilenmediğini savunan Osmani, “Bölgedeki istikrarsızlığın kaynağı Vucic” dedi.
Osmani, Kosova’nın, Almanya, Fransa ve ABD ile iş birliğine devam edeceğini anımsatarak, Kosova’nın kuzeyinde yapılan erken yerel seçimlerin tekrarlanabileceğinin sinyalini verdi.
Macron, Scholz ve Borrell’e, Vucic ile müzakere masasına oturamayacağını söylediğini aktaran Osmani, “Müzakereler Brüksel’de yürütülüyor, söz konusu müzakerelerin kimler tarafından yürütüleceği Kosova’nın Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenmiştir” şeklinde konuştu.
Kosovalı lider, Vucic’ten, Kosova sınırına konuşlanan Sırbistan ordusunu geri çekmesini, Kosova’daki suç örgütlerini bertaraf etmesini ve anlaşmaların hükümlerini uygulamasını talep ettiğini vurguladı.