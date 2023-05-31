https://sputniknews.com.tr/20230531/kosova-basbakanindan-diyalog-cagrisi-vucic-ile-gorusmeye-hazirim-1071837202.html

Kosova Başbakanı'ndan diyalog çağrısı: 'Vucic ile görüşmeye hazırım'

Kosova Başbakanı'ndan diyalog çağrısı: 'Vucic ile görüşmeye hazırım'

Priştine ile Belgrad arasında diyalog çağrısında bulunan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmeye hazır olduğunu... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T14:07+0300

2023-05-31T14:07+0300

2023-05-31T14:09+0300

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Slovakya'da düzenlenen bir güvenlik konferansında konuşan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan ile son günlerde tırmanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. "(Toplantıya) oldukça hazırım çünkü Sırp toplumunun özyönetimi ve fiilen tanınması da dahil anlaşmayı beğendim" diyerek Sırbistan lideri Aleksandr Vucic ile yapılacak olası görüşmeye değinen Kurti, diyaloğu yoğunlaştırma çağrısında bulundu. Kuzey Kosova'daki protestocuların hapisle cezalandırılması veya Sırbistan'a geri gönderilmesi gerektiğini söyleyen Kurti, "İki aşamaya ihtiyacımız var; ilki, kuzeydeki bu krizden çıkmaktır. Bu da hukukun üstünlüğü anlamına gelir. Böylelikle kalabalık ya Kosova'daki hapishaneye ya da Sırbistan'a geri gönderilir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230530/zaharova-bati-sirbistan-ve-kosova-arasindaki-gerilimi-tirmandiriyor-1071790830.html

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avrupa, kosova, sırbistan, aleksandr vucic, albin kurti, görüşme