https://sputniknews.com.tr/20230602/kertenkele-ailesinde-yeni-tur-kesfi-hem-ucuyor-hem-siritiyor--1071917264.html

Kertenkele ailesinde yeni tür keşfi: Hem uçuyor hem sırıtıyor

Kertenkele ailesinde yeni tür keşfi: Hem uçuyor hem sırıtıyor

Bilim insanları Hindistan'da ağaçtan ağaca uçan ve sırıtan yeni bir kertenkele türü keşfetti. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T10:37+0300

2023-06-02T10:37+0300

2023-06-02T10:39+0300

yaşam

kertenkele

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tür

hayvan

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Nature dergisinin Mayıs sayısında yayımlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları Hindistan'da yeni bir geko türü keşfetti. Hayvanın bilimsel adı Gekko mizoramensis. Ancak bilim insanları yeni keşfedilen bu kertenkele grubuna, ağaçtan ağaca uçma özelliği nedeniyle 'paraşüt kertenkelesi' adını veriyor.Bangladeş, Myanmar, Tayland ve Kamboçya'da yaşadığı tahmin edilen paraşüt kertenkelelerinin bu türü ilk kez Hindistan'da görüldü.Kuzeydoğu Hindistan'da keşfedilen kertenkelelerin bazıları 60 metreye kadar süzülebilen diğer paraşüt kertenkelelerinden de oldukça farklı.Suratlarında 'gülümseme' ifadesi bulunan bu kertenkeleler, havada süzülmek için vücutlarının ve kuyruklarının yanında bulunan deri kanatçıkları kullanıyor.Kertenkeleleri elle yakalayan araştırmacılar, Hindistan’daki bu yeni türün yerden yaklaşık 150 ila 360 santimetre yükseklikte olduğunu tespit etti.Çalışmaya göre bu tür en çok alacakaranlıkta ortaya çıkıyor ve hamamböceği, güve gibi böcek türlerinden oluşan avlarını da günün bu saatlerinde avlıyorlar.Bölgenin biyolojik çeşitliliğine ilişkin de açıklama yapan araştırmacılar, kapsamlı bir belgelemenin bulunmadığını vurguladılar.

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kertenkele, aile, tür, hayvan