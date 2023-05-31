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https://sputniknews.com.tr/20230531/turunun-tek-ornegi-albino-panda-yaban-hayati-icinde-goruntulendi-1071840499.html
Türünün tek örneği: Albino panda yaban hayatı içinde görüntülendi
Türünün tek örneği: Albino panda yaban hayatı içinde görüntülendi
Albino olmasından ötürü dünyanın tamamen beyaz olan tek pandası, başkalarıyla etkileşime girmeye çalışırken kameralara yansıdı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T15:04+0300
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yaşam
beyaz
panda
çin
çin halk cumhuriyeti
hayvanat bahçesi
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Çin'in Siçuan eyaletinde, varlığı ilk kez 2019 yılında tespit edilen tümüyle beyaz renkteki dev panda yeniden ortaya çıktı.Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Volong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki harekete duyarlı kameralar, albino pandayı yaban hayatı içinde görüntüledi.Yayımlanan video kayıtlarında, pandanın, 2600 metre irtifadaki Alpin ormanlık alanda normal siyah-beyaz renkteki dev pandalarla olağan etkileşim içinde yaşamını sürdürdüğü görüldü.Yetkililer, 5 veya 6 yaşında olduğunu tahmin ettikleri pandada, herhangi sağlık sorununun gözlenmediğini bildirdi.İlk kez Nisan 2019'da aynı bölgede 2000 metre irtifada tespit edilen panda, bu tür içinde, tüy ve deri renk pigmenti eksikliğinden kaynaklanan albinizmin, yaban hayatında görüldüğü ilk örnek olmuştu.Çin'e özgü bir tür olan dev pandalar, ülkenin güneybatısındaki Siçuan ile kuzeyindeki Gansu ve Şaanşi eyaletlerindeki dağlarda yaşıyor.2021'de yayımlanan biyoçeşitlilik raporuna göre Çin'de doğa koruma bölgelerinde yaklaşık 1860 dev panda varlığını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/cumhurbaskani-erdogana-hediye-edilen-aslanlarin-dorduzleri-oldu-1071820129.html
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beyaz, panda, çin, çin halk cumhuriyeti, hayvanat bahçesi
beyaz, panda, çin, çin halk cumhuriyeti, hayvanat bahçesi

Türünün tek örneği: Albino panda yaban hayatı içinde görüntülendi

15:04 31.05.2023 (güncellendi: 15:05 31.05.2023)
© AP PhotoAlbino olmasından ötürü dünyanın tamamen beyaz olan tek pandası, başkalarıyla etkileşime girmeye çalışırken kameralara yansıdı.
Albino olmasından ötürü dünyanın tamamen beyaz olan tek pandası, başkalarıyla etkileşime girmeye çalışırken kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AP Photo
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Albino olmasından ötürü dünyanın tamamen beyaz olan tek pandası, başkalarıyla etkileşime girmeye çalışırken kameralara yansıdı.
Çin'in Siçuan eyaletinde, varlığı ilk kez 2019 yılında tespit edilen tümüyle beyaz renkteki dev panda yeniden ortaya çıktı.
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Volong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki harekete duyarlı kameralar, albino pandayı yaban hayatı içinde görüntüledi.
Yayımlanan video kayıtlarında, pandanın, 2600 metre irtifadaki Alpin ormanlık alanda normal siyah-beyaz renkteki dev pandalarla olağan etkileşim içinde yaşamını sürdürdüğü görüldü.
Yetkililer, 5 veya 6 yaşında olduğunu tahmin ettikleri pandada, herhangi sağlık sorununun gözlenmediğini bildirdi.
İlk kez Nisan 2019'da aynı bölgede 2000 metre irtifada tespit edilen panda, bu tür içinde, tüy ve deri renk pigmenti eksikliğinden kaynaklanan albinizmin, yaban hayatında görüldüğü ilk örnek olmuştu.
Çin'e özgü bir tür olan dev pandalar, ülkenin güneybatısındaki Siçuan ile kuzeyindeki Gansu ve Şaanşi eyaletlerindeki dağlarda yaşıyor.
2021'de yayımlanan biyoçeşitlilik raporuna göre Çin'de doğa koruma bölgelerinde yaklaşık 1860 dev panda varlığını sürdürüyor.
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