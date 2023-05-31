Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların dördüzleri oldu

© İHA / LİDER OLGUN- Doğal Hayatı koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından 4 yıl önce 4 aslan hediye ederek bize emanet edilmişti. Bu aslanlar geldiğinde 2,5 aylıklardı. 4 yıldan beri buradalar. Bu aslanların isimleri ise, Sudan, Nil, Sultan ve Sevaki verilmişti. Bunlardan Sultan ve Sudan çiftinden dördüz yavrumuz oldu. Normalde aslanlar bir veya iki yavru doğuruyor. Burada çok iyi beslendikleri için dördüz yavru doğurdular. Bu bizi çok mutlu etti. Annesi dördüne de bakıyor bunlardan 2 dişi 2 erkek olarak dünyaya geldi. İnşallah öbür çiftten de yavru almayı planlıyoruz” dedi.