Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların dördüzleri oldu
02:26 31.05.2023 (güncellendi: 02:39 31.05.2023)
© İHA / LİDER OLGUN-Sudan Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan 4 aslandan biri dördüz doğurdu.
© İHA / LİDER OLGUN-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların Gaziantep'te dünyaya gelen dört yavrusu tanıtıldı. 1.5 aylık yavru aslanların isimleri, sosyal medya üzerinden yapılacak anketle belirlenecek.
Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen "Sudan" ve "Sultan" adlı aslanların dört yavrusu dünyaya geldi.
© İHA / LİDER OLGUN-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen 4 aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde ağırlanıyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen 4 aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde ağırlanıyordu.
© İHA / LİDER OLGUN-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilen ve adlarını da Erdoğan'ın verdiği "Sudan" ve "Sultan" adlı aslanların yavruları, düzenlenen programla basın mensupları ve ziyaretçilere tanıtıldı.
© İHA / LİDER OLGUN-Dürdüz doğduğunu söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aslanları tanıttı.
Dürdüz doğduğunu söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aslanları tanıttı.
© İHA / LİDER OLGUN-
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda, Hayvanat Bahçesi'nde aslanlara merkezde önemle bakıldığını aktararak, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Sudan'ı ziyaret ettikten sonra beni aradı ve 'araştırdık, bunlara ancak Gaziantep iyi bakabilir.' dedi. Bunlar büyük emanet. Ben de 'burada kaplanlar ve aslanlar var. Siz hiç merak etmeyin, size edilen hediye bize emanettir, gerekeni yapacağız' dedim. Buradan arkadaşlarımız Sudan'a gitti ve getirdiler. İsimlerini Cumhurbaşkanımız verdi. 2 dişi 2 erkek aslan 4 yıl önce geldi. Şimdi artık daha güzelini yaşıyoruz. Anne Sultan baba Sudan'dan dört yavru oldu. Bu bebekler 1,5 aylık. Bu hayvanlara çok güzel bakılıyor."
'En çok hangi isim isteniyorsa onları koyacağız'
Şahin, yavruların isimlerinin sosyal medya üzerinden yapılacak anket sonucu belli olacağını belirtti.
© İHA / LİDER OLGUN-Normal şartlarda en fazla 2 aslan doğumunun yaygın olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aslanlara çok iyi baktıklarını belirterek, 4 yavru aslanının dünyaya geldiğini ve anketle bunlara isim vereceklerini ifade etti.
Normal şartlarda en fazla 2 aslan doğumunun yaygın olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aslanlara çok iyi baktıklarını belirterek, 4 yavru aslanının dünyaya geldiğini ve anketle bunlara isim vereceklerini ifade etti.
© İHA / LİDER OLGUN-
Vatandaşların yoğun katılımını beklediklerini anlatan Şahin, "Sosyal medyadan vatandaşlarımız katılsın. 2 dişi 2 erkek yavru var. En çok hangi isim isteniyorsa onları koyacağız" dedi.
© İHA / LİDER OLGUN-Doğal Hayatı koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından 4 yıl önce 4 aslan hediye ederek bize emanet edilmişti. Bu aslanlar geldiğinde 2,5 aylıklardı. 4 yıldan beri buradalar. Bu aslanların isimleri ise, Sudan, Nil, Sultan ve Sevaki verilmişti. Bunlardan Sultan ve Sudan çiftinden dördüz yavrumuz oldu. Normalde aslanlar bir veya iki yavru doğuruyor. Burada çok iyi beslendikleri için dördüz yavru doğurdular. Bu bizi çok mutlu etti. Annesi dördüne de bakıyor bunlardan 2 dişi 2 erkek olarak dünyaya geldi. İnşallah öbür çiftten de yavru almayı planlıyoruz” dedi.
Doğal Hayatı koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından 4 yıl önce 4 aslan hediye ederek bize emanet edilmişti. Bu aslanlar geldiğinde 2,5 aylıklardı. 4 yıldan beri buradalar. Bu aslanların isimleri ise, Sudan, Nil, Sultan ve Sevaki verilmişti. Bunlardan Sultan ve Sudan çiftinden dördüz yavrumuz oldu. Normalde aslanlar bir veya iki yavru doğuruyor. Burada çok iyi beslendikleri için dördüz yavru doğurdular. Bu bizi çok mutlu etti. Annesi dördüne de bakıyor bunlardan 2 dişi 2 erkek olarak dünyaya geldi. İnşallah öbür çiftten de yavru almayı planlıyoruz” dedi.
© İHA / LİDER OLGUN-
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de merkezdeki hayvanlara özenle baktıklarını ifade etti.
© İHA / LİDER OLGUN-Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Burası dünyanın sayılı doğal yaşam merkezi burada bir aslanın tüm ihtiyaçları temin ediliyor. Bu yıl hayvanat bahçemize 5 milyon ziyaretçi geldi. Biz bu ziyaretçi sayısını 10-15 milyona çıkartmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Burası dünyanın sayılı doğal yaşam merkezi burada bir aslanın tüm ihtiyaçları temin ediliyor. Bu yıl hayvanat bahçemize 5 milyon ziyaretçi geldi. Biz bu ziyaretçi sayısını 10-15 milyona çıkartmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
© İHA / LİDER OLGUN-
Merkeze ziyaretçilerin yoğun ilgisinin olduğunu dile getiren Özsöyler, "Normal olarak aslanlar 1 veya 2 yavru doğuruyorlar. Ama tüm hayvanlara baktığımız gibi el bebek gül bebek bu hayvanlara bakıyoruz. İlk defa dört yavru doğurdular bizi çok mutlu ettiler. İnşallah ileride diğer 2 aslandan da yavru alırız" diye konuştu.
© İHA / LİDER OLGUN-Dördüz aslanların isimleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak anketle belirlenecek.
Dördüz aslanların isimleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak anketle belirlenecek.
© İHA / LİDER OLGUN-
13 Ocak 2018, 12:42