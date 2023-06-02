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İYİ Parti binasına mermi isabet etmesine ilişkin dava karara bağlandı
İYİ Parti binasına mermi isabet etmesine ilişkin dava karara bağlandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na mermi isabet etmesine ilişkin bir sanığın yargılandığı davada, sanığa 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezası verilmesini... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T15:24+0300
2023-06-02T15:24+0300
türkiye
iyi parti
saldırı
silahlı saldırı
mermi
mahkeme
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan talepnamede, Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 30 Mart 2023'te kurşunlanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesine yer verilen talepnamede, parti binasının kafeterya olarak kullanın giriş ön camında bir, 4. katındaki pencere alt kısmında bir, binanın yanındaki iş merkezine de bir mermi girişi olduğunun tespit edildiği aktarılan talepnamede, sanık tarafından atışın yapıldığı bildirilen alanda ise 2 mermi kovanın bulunduğu ifade edildi.Talepnamede ifadesine yer verilen sanık Melikşah Erdem, olay günü 3 kişinin şantiyeden malzeme taşımaya çalıştığını görmesi üzerine havaya 3-4 el ateş ettiğini belirterek, sonrasında yine 3-4 el daha havaya ateş ettiğini anlattı.Moloz yığının olduğu yere düştükten sonra sinirlenip D-100 kara yolu istikametine doğru sayısını hatırlamadığı şekilde ateş ettikten sonra şahısların kaçtığını aktaran Erdem, hedefinin kesinlikle parti binası olmadığını savundu.Talepnamede, sanığın, olay günü meskende bulundurma ruhsatlı silahı ile şantiye alanında ateş ederek 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarını işlediği kaydedildi.Sanık Melikşah Erdem'in 'ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma' eylemini sabit görüldüğünden 1 yıl hapis ile 30 gün adli para cezasına çarptırılması istendi.Talepnameyi kabul eden Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi sanık Erdem'in 'ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma' ve 'silahla genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından toplam 9 ay hapis ile 300 lira adli para cezasına çarptırılmasını karara bağladı.Mahkeme, söz konusu hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230602/iyi-partili-eski-yonetici-evinde-olu-bulundu-1071929281.html
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iyi parti, saldırı, silahlı saldırı, mermi, mahkeme, dava, karar
iyi parti, saldırı, silahlı saldırı, mermi, mahkeme, dava, karar

İYİ Parti binasına mermi isabet etmesine ilişkin dava karara bağlandı

15:24 02.06.2023
© AA / Oğuz YeterİYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA / Oğuz Yeter
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na mermi isabet etmesine ilişkin bir sanığın yargılandığı davada, sanığa 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezası verilmesini kararlaştıran mahkeme, söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan talepnamede, Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 30 Mart 2023'te kurşunlanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesine yer verilen talepnamede, parti binasının kafeterya olarak kullanın giriş ön camında bir, 4. katındaki pencere alt kısmında bir, binanın yanındaki iş merkezine de bir mermi girişi olduğunun tespit edildiği aktarılan talepnamede, sanık tarafından atışın yapıldığı bildirilen alanda ise 2 mermi kovanın bulunduğu ifade edildi.
Talepnamede ifadesine yer verilen sanık Melikşah Erdem, olay günü 3 kişinin şantiyeden malzeme taşımaya çalıştığını görmesi üzerine havaya 3-4 el ateş ettiğini belirterek, sonrasında yine 3-4 el daha havaya ateş ettiğini anlattı.
Moloz yığının olduğu yere düştükten sonra sinirlenip D-100 kara yolu istikametine doğru sayısını hatırlamadığı şekilde ateş ettikten sonra şahısların kaçtığını aktaran Erdem, hedefinin kesinlikle parti binası olmadığını savundu.
Talepnamede, sanığın, olay günü meskende bulundurma ruhsatlı silahı ile şantiye alanında ateş ederek 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarını işlediği kaydedildi.
Sanık Melikşah Erdem'in 'ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma' eylemini sabit görüldüğünden 1 yıl hapis ile 30 gün adli para cezasına çarptırılması istendi.
Talepnameyi kabul eden Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi sanık Erdem'in 'ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma' ve 'silahla genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından toplam 9 ay hapis ile 300 lira adli para cezasına çarptırılmasını karara bağladı.
Mahkeme, söz konusu hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.
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