https://sputniknews.com.tr/20230602/iyi-partili-eski-yonetici-evinde-olu-bulundu-1071929281.html

İYİ Partili eski yönetici evinde ölü bulundu

İYİ Partili eski yönetici evinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir dönem İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı yapan Erhan Bilgin evinde ölü bulundu. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T13:04+0300

2023-06-02T13:04+0300

2023-06-02T13:04+0300

türkiye

iyi parti

yönetici

zonguldak

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İYİ Parti Çaycuma eski İlçe Başkanı ve Zonguldak İl Yöneticisi olarak görev alan Erhan Bilgin sabah saatlerinde Nihat Kantarcı Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu. Ailesi, Erhan Bilgin'i cansız şekilde bulunca 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Bilgin'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesi sonrası Bilgin'in cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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