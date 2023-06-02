https://sputniknews.com.tr/20230602/hatay-nar-eksisi-cografi-isaret-tescil-belgesi-aldi-1071914610.html

'Hatay nar ekşisi' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

'Hatay nar ekşisi' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

'Hatay nar ekşisi', Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T07:51+0300

2023-06-02T07:51+0300

2023-06-02T07:51+0300

türkiye

nar ekşisi

hatay

coğrafi işaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071914453_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b8d4ccb8e12c54bbdd77af231d9a0d12.jpg

Antakya Ticaret Odası'ndan (ATSO) yapılan açıklamaya göre, ATSO'nun girişimleriyle kentin önemli lezzetlerinden Hatay nar ekşisinin tescillenmesi için TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı. Kurumun değerlendirmesinin ardından ürüne, coğrafi işaret tescil belgesi verildi. ATSO'nun 2005 yılından bu yana gastronomi kenti Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması çalışmaları kapsamında 14 ürünün tescillenmesinin sağlandığı bildirildi.Açıklamada, Hatay'da biber salçası, zahter, barburi üzümü ve beyaz bal kabağında da tescil sürecinin devam ettiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230601/hakkari-kilimi-cografi-isaret-tescil-belgesi-aldi-1071901489.html

türkiye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nar ekşisi, hatay, coğrafi işaret