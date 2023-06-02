https://sputniknews.com.tr/20230602/hatay-nar-eksisi-cografi-isaret-tescil-belgesi-aldi-1071914610.html
'Hatay nar ekşisi' coğrafi işaret tescil belgesi aldı
'Hatay nar ekşisi' coğrafi işaret tescil belgesi aldı
'Hatay nar ekşisi', Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T07:51+0300
2023-06-02T07:51+0300
2023-06-02T07:51+0300
türkiye
nar ekşisi
hatay
coğrafi işaret
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Antakya Ticaret Odası'ndan (ATSO) yapılan açıklamaya göre, ATSO'nun girişimleriyle kentin önemli lezzetlerinden Hatay nar ekşisinin tescillenmesi için TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı. Kurumun değerlendirmesinin ardından ürüne, coğrafi işaret tescil belgesi verildi. ATSO'nun 2005 yılından bu yana gastronomi kenti Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması çalışmaları kapsamında 14 ürünün tescillenmesinin sağlandığı bildirildi.Açıklamada, Hatay'da biber salçası, zahter, barburi üzümü ve beyaz bal kabağında da tescil sürecinin devam ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/hakkari-kilimi-cografi-isaret-tescil-belgesi-aldi-1071901489.html
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nar ekşisi, hatay, coğrafi işaret
nar ekşisi, hatay, coğrafi işaret
'Hatay nar ekşisi' coğrafi işaret tescil belgesi aldı
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'Hatay nar ekşisi', Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
Antakya Ticaret Odası'ndan (ATSO) yapılan açıklamaya göre, ATSO'nun girişimleriyle kentin önemli lezzetlerinden Hatay nar ekşisinin tescillenmesi için TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı. Kurumun değerlendirmesinin ardından ürüne, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
ATSO'nun 2005 yılından bu yana gastronomi kenti Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması çalışmaları kapsamında 14 ürünün tescillenmesinin sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, Hatay'da biber salçası, zahter, barburi üzümü ve beyaz bal kabağında da tescil sürecinin devam ettiği belirtildi.