https://sputniknews.com.tr/20230601/hakkari-kilimi-cografi-isaret-tescil-belgesi-aldi-1071901489.html

Hakkari kilimi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Hakkari kilimi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Her motifi ayrı bir anlam taşıyan Hakkari kilimi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T20:59+0300

2023-06-01T20:59+0300

2023-06-01T20:59+0300

türkiye

hakkari

doğu anadolu kalkınma ajansı (daka)

türk patent ve marka kurumu

hakkari valiliği

kilim

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Hakkari Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası adına tescil edilen Hakkari kilimi ile birlikte kente ait coğrafi işaret tescil edilen ürün sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin önemli kültürel değerlerinden olan el dokuması kilimlerin, renkli motif ve sembolleri yöre kültürünü yansıttığı belirtildi.Geçmişten bugüne kadar yöredeki doğal ürünlerle dokunan ilin en önemli kültürel unsurlarından kilimlerin Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescilinin yapıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

türkiye

hakkari

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hakkari, doğu anadolu kalkınma ajansı (daka), türk patent ve marka kurumu, hakkari valiliği, kilim