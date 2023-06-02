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Burdur’da şehre inen yavru tilki bir evin balkonunda sabahladı
Burdur’da şehre inen yavru tilki bir evin balkonunda sabahladı
Burdur'un Bucak ilçesinde, yavru tilki şehir merkezine indi, sabaha kadar vatandaşın evinin balkonunda konakladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:51+0300
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yaşam
tilki
burdur
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Burdur’un Bucak ilçesi Onaç Mahallesinde yavru tilki, şehir merkezine inerek Onaç Mahallesinde bulunan bir evin balkonundaki divanın üzerinde sabaha kadar yattı. Tilkiyi fark eden kişi ise tilkinin balkonda bulunan divan üzerindeki hareketlerini görüntüledi. Yavru tilkiyi bir süre izleyen ev sahipleri daha sonra kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/1071759272.html
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tilki, burdur, balkon
tilki, burdur, balkon

Burdur’da şehre inen yavru tilki bir evin balkonunda sabahladı

12:51 02.06.2023
© İHA / KAĞAN ONARANBurdur’da şehre inen yavru tilki
Burdur’da şehre inen yavru tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© İHA / KAĞAN ONARAN
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Burdur'un Bucak ilçesinde, yavru tilki şehir merkezine indi, sabaha kadar vatandaşın evinin balkonunda konakladı.
Burdur’un Bucak ilçesi Onaç Mahallesinde yavru tilki, şehir merkezine inerek Onaç Mahallesinde bulunan bir evin balkonundaki divanın üzerinde sabaha kadar yattı.
Tilkiyi fark eden kişi ise tilkinin balkonda bulunan divan üzerindeki hareketlerini görüntüledi.
Yavru tilkiyi bir süre izleyen ev sahipleri daha sonra kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
MULTİMEDYA
Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
30 Mayıs, 00:10
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