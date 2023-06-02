https://sputniknews.com.tr/20230602/burdurda-sehre-inen-yavru-tilki-bir-evin-balkonunda-sabahladi-1071927637.html
Burdur’da şehre inen yavru tilki bir evin balkonunda sabahladı
Burdur’da şehre inen yavru tilki bir evin balkonunda sabahladı
Burdur'un Bucak ilçesinde, yavru tilki şehir merkezine indi, sabaha kadar vatandaşın evinin balkonunda konakladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:51+0300
2023-06-02T12:51+0300
2023-06-02T12:51+0300
yaşam
tilki
burdur
balkon
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Burdur’un Bucak ilçesi Onaç Mahallesinde yavru tilki, şehir merkezine inerek Onaç Mahallesinde bulunan bir evin balkonundaki divanın üzerinde sabaha kadar yattı. Tilkiyi fark eden kişi ise tilkinin balkonda bulunan divan üzerindeki hareketlerini görüntüledi. Yavru tilkiyi bir süre izleyen ev sahipleri daha sonra kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/1071759272.html
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tilki, burdur, balkon
Burdur’da şehre inen yavru tilki bir evin balkonunda sabahladı
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Burdur'un Bucak ilçesinde, yavru tilki şehir merkezine indi, sabaha kadar vatandaşın evinin balkonunda konakladı.
Burdur’un Bucak ilçesi Onaç Mahallesinde yavru tilki, şehir merkezine inerek Onaç Mahallesinde bulunan bir evin balkonundaki divanın üzerinde sabaha kadar yattı.
Tilkiyi fark eden kişi ise tilkinin balkonda bulunan divan üzerindeki hareketlerini görüntüledi.
Yavru tilkiyi bir süre izleyen ev sahipleri daha sonra kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.