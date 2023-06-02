https://sputniknews.com.tr/20230602/burdurda-sehre-inen-yavru-tilki-bir-evin-balkonunda-sabahladi-1071927637.html

Burdur’da şehre inen yavru tilki bir evin balkonunda sabahladı

Burdur’da şehre inen yavru tilki bir evin balkonunda sabahladı

Burdur'un Bucak ilçesinde, yavru tilki şehir merkezine indi, sabaha kadar vatandaşın evinin balkonunda konakladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T12:51+0300

2023-06-02T12:51+0300

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yaşam

tilki

burdur

balkon

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Burdur’un Bucak ilçesi Onaç Mahallesinde yavru tilki, şehir merkezine inerek Onaç Mahallesinde bulunan bir evin balkonundaki divanın üzerinde sabaha kadar yattı. Tilkiyi fark eden kişi ise tilkinin balkonda bulunan divan üzerindeki hareketlerini görüntüledi. Yavru tilkiyi bir süre izleyen ev sahipleri daha sonra kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/1071759272.html

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tilki, burdur, balkon