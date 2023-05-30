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Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu, özel hazırlanan yuvasında günün belirli saatlerinde sütle besleniyor. Tilki yavrusunun, açık alana çıkarılarak... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, tunceli, tilki, koruma

Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı

00:10 30.05.2023
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Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu, özel hazırlanan yuvasında günün belirli saatlerinde sütle besleniyor. Tilki yavrusunun, açık alana çıkarılarak doğayla bağlantısı sağlanıyor.
© AA

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda bulunarak koruma altına alınan tilki yavrusu, gerekli bakımın ardından doğal ortamına salınacak.

Tunceli&#x27;nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda bulunarak koruma altına alınan tilki yavrusu, gerekli bakımın ardından doğal ortamına salınacak. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda bulunarak koruma altına alınan tilki yavrusu, gerekli bakımın ardından doğal ortamına salınacak.

© AA

İlçenin Paşadüzü köyü mevkisinde tilki yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.

İlçenin Paşadüzü köyü mevkisinde tilki yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA

İlçenin Paşadüzü köyü mevkisinde tilki yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.

© AA

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, hayvanı bulunduğu yerden alarak il merkezindeki şube müdürlüğüne getirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, hayvanı bulunduğu yerden alarak il merkezindeki şube müdürlüğüne getirdi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, hayvanı bulunduğu yerden alarak il merkezindeki şube müdürlüğüne getirdi.

© AA

Burada koruma altına alınan tilkiye, hazırlanan özel yuvasında günün belirli saatlerinde süt veriliyor.

Burada koruma altına alınan tilkiye, hazırlanan özel yuvasında günün belirli saatlerinde süt veriliyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA

Burada koruma altına alınan tilkiye, hazırlanan özel yuvasında günün belirli saatlerinde süt veriliyor.

© AA

Ekiplerce açık alana çıkarılan tilki yavrusu, otların arasında geziniyor.

Ekiplerce açık alana çıkarılan tilki yavrusu, otların arasında geziniyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA

Ekiplerce açık alana çıkarılan tilki yavrusu, otların arasında geziniyor.

© AA

Yavru tilki, kendi başına yaşayabilecek duruma geldikten sonra doğaya salınacak.

Yavru tilki, kendi başına yaşayabilecek duruma geldikten sonra doğaya salınacak. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA

Yavru tilki, kendi başına yaşayabilecek duruma geldikten sonra doğaya salınacak.

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