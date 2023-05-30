https://sputniknews.com.tr/20230530/1071759272.html
Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu, özel hazırlanan yuvasında günün belirli saatlerinde sütle besleniyor. Tilki yavrusunun, açık alana çıkarılarak... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T00:10+0300
2023-05-30T00:10+0300
2023-05-30T00:10+0300
multimedya
fotoğraf
tunceli
tilki
koruma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1d/1071758380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5221ff5638694426b390c30cda8708e.jpg
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1d/1071758380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fbd5d6414f23e22860fba333f3e00154.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, fotoğraf, tunceli, tilki, koruma
фото, fotoğraf, tunceli, tilki, koruma
Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
Abone ol
Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu, özel hazırlanan yuvasında günün belirli saatlerinde sütle besleniyor. Tilki yavrusunun, açık alana çıkarılarak doğayla bağlantısı sağlanıyor.
© AA
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda bulunarak koruma altına alınan tilki yavrusu, gerekli bakımın ardından doğal ortamına salınacak.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda bulunarak koruma altına alınan tilki yavrusu, gerekli bakımın ardından doğal ortamına salınacak.
© AA
İlçenin Paşadüzü köyü mevkisinde tilki yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.
İlçenin Paşadüzü köyü mevkisinde tilki yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.
© AA
İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, hayvanı bulunduğu yerden alarak il merkezindeki şube müdürlüğüne getirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, hayvanı bulunduğu yerden alarak il merkezindeki şube müdürlüğüne getirdi.
© AA
Burada koruma altına alınan tilkiye, hazırlanan özel yuvasında günün belirli saatlerinde süt veriliyor.
Burada koruma altına alınan tilkiye, hazırlanan özel yuvasında günün belirli saatlerinde süt veriliyor.
© AA
Ekiplerce açık alana çıkarılan tilki yavrusu, otların arasında geziniyor.
Ekiplerce açık alana çıkarılan tilki yavrusu, otların arasında geziniyor.
© AA
Yavru tilki, kendi başına yaşayabilecek duruma geldikten sonra doğaya salınacak.
Yavru tilki, kendi başına yaşayabilecek duruma geldikten sonra doğaya salınacak.