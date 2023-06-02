https://sputniknews.com.tr/20230602/beyaz-saray-ukraynaya-taarruz-icin-gereken-her-sey-verdik-1071955112.html
Beyaz Saray: Ukrayna’ya taarruz için gereken her şey verdik
Beyaz Saray: Ukrayna’ya taarruz için gereken her şey verdik
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’nın taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarından memnuniyet duyduklarını ifade etti. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T22:04+0300
2023-06-02T22:04+0300
2023-06-02T22:04+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
beyaz saray
john kirby
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Kirby, günlük basın toplantısında, “Ukrayna’nın, taarruz gerçekleştirmeleri için tüm ihtiyaçlarını karşıladığımızdan dolayı çok memnunuz. Taarruzun ne zaman olacağına onlar karar verecek. Ama biz, elimizden geleni yaptığımıza eminiz. Biz derken sadece ABD’yi kastetmiyorum” diye konuştu.Sözcü, ABD ve müttefiklerinin 'çok şey yaptığını ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok şey yapmaya devam etmeye hazır' olduklarını kaydetti.
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abd, ukrayna, beyaz saray, john kirby
abd, ukrayna, beyaz saray, john kirby
Beyaz Saray: Ukrayna’ya taarruz için gereken her şey verdik
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Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’nın taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Kirby, günlük basın toplantısında, “Ukrayna’nın, taarruz gerçekleştirmeleri için tüm ihtiyaçlarını karşıladığımızdan dolayı çok memnunuz. Taarruzun ne zaman olacağına onlar karar verecek. Ama biz, elimizden geleni yaptığımıza eminiz. Biz derken sadece ABD’yi kastetmiyorum” diye konuştu.
Sözcü, ABD ve müttefiklerinin 'çok şey yaptığını ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok şey yapmaya devam etmeye hazır' olduklarını kaydetti.