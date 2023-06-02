https://sputniknews.com.tr/20230602/beyaz-saray-ukraynaya-taarruz-icin-gereken-her-sey-verdik-1071955112.html

Beyaz Saray: Ukrayna’ya taarruz için gereken her şey verdik

Beyaz Saray: Ukrayna’ya taarruz için gereken her şey verdik

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’nın taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarından memnuniyet duyduklarını ifade etti. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

abd

ukrayna

beyaz saray

john kirby

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Kirby, günlük basın toplantısında, “Ukrayna’nın, taarruz gerçekleştirmeleri için tüm ihtiyaçlarını karşıladığımızdan dolayı çok memnunuz. Taarruzun ne zaman olacağına onlar karar verecek. Ama biz, elimizden geleni yaptığımıza eminiz. Biz derken sadece ABD’yi kastetmiyorum” diye konuştu.Sözcü, ABD ve müttefiklerinin 'çok şey yaptığını ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok şey yapmaya devam etmeye hazır' olduklarını kaydetti.

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abd, ukrayna, beyaz saray, john kirby