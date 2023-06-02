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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/ak-parti-ve-chpnin-21-senelik-oy-degisimi-1071925078.html
AK Parti ve CHP'nin 21 senelik oy değişimi
AK Parti ve CHP'nin 21 senelik oy değişimi
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ni geride bıraktı. Seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken 2002-2023 seçimlerinde AK Parti... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:21+0300
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2023 türkiye seçimleri
seçim
akp
chp
genel seçim
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin sonuçlar kesinleşti. Seçime katılan siyasi partilerin dağılımına göre, AK Parti toplam 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin (yüzde 25,35) oyla 183 milletvekili kazandı. Türkiye son seçimleri geride bırakırken iktidar ve ana muhalefet partisinin oy oranlarındaki değişim merak ediliyor. İşte rakamlarla 2002-2023 seçimlerinde AK Parti ve CHP'nin oy oranlarının değişimi... 2002 AK Parti yüzde 34.28 CHP yüzde 19.4 2007 AK Parti yüzde 46.52 CHP yüzde 20.88 2011 AK Parti yüzde 49. 83 CHP yüzde 25.98 2015 Haziran AK Parti yüzde 40.87 CHP yüzde 24.95 2015 Kasım AK Parti yüzde 49.5 CHP yüzde 25.32 2018 AK Parti yüzde 42.49 CHP yüzde 22.65 2023 AK Parti yüzde 35.6 CHP yüzde 25.3 NOT: AK Parti'nin milletvekili aday listesinde Yeniden Refah, DSP, HÜDA PAR, BBP'den isimler yer almıştı. CHP listelerinde İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi yer aldı. Öte yandan MHP ve İYİ Parti kendi milletvekili listelerini vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230601/ysk-baskani-ahmet-yener-cumhurbaskanligi-secimi-kesin-sonuclarini-acikliyor-1071872844.html
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AK Parti ve CHP'nin 21 senelik oy değişimi

12:21 02.06.2023 (güncellendi: 12:43 02.06.2023)
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Sandık oy seçim pusula - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ni geride bıraktı. Seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken 2002-2023 seçimlerinde AK Parti ve CHP'nin oy oranlarının değişimi merak ediliyor. İşte 21 senede iktidar ve ana muhalefet partisinin aldığı oy oranlarının değişimi...
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin sonuçlar kesinleşti.
Seçime katılan siyasi partilerin dağılımına göre, AK Parti toplam 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin (yüzde 25,35) oyla 183 milletvekili kazandı. Türkiye son seçimleri geride bırakırken iktidar ve ana muhalefet partisinin oy oranlarındaki değişim merak ediliyor. İşte rakamlarla 2002-2023 seçimlerinde AK Parti ve CHP'nin oy oranlarının değişimi...
© SputnikAK Parti ve CHP'nin 21 senelik oy değişimi
AK Parti ve CHP'nin 21 senelik oy değişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
AK Parti ve CHP'nin 21 senelik oy değişimi
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2002
AK Parti yüzde 34.28
CHP yüzde 19.4
2007
AK Parti yüzde 46.52
CHP yüzde 20.88
2011
AK Parti yüzde 49. 83
CHP yüzde 25.98
2015 Haziran
AK Parti yüzde 40.87
CHP yüzde 24.95
2015 Kasım
AK Parti yüzde 49.5
CHP yüzde 25.32
2018
AK Parti yüzde 42.49
CHP yüzde 22.65
2023
AK Parti yüzde 35.6
CHP yüzde 25.3
NOT: AK Parti'nin milletvekili aday listesinde Yeniden Refah, DSP, HÜDA PAR, BBP'den isimler yer almıştı. CHP listelerinde İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi yer aldı.
Öte yandan MHP ve İYİ Parti kendi milletvekili listelerini vermişti.
Ahmet Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı
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