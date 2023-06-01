https://sputniknews.com.tr/20230601/ysk-baskani-ahmet-yener-cumhurbaskanligi-secimi-kesin-sonuclarini-acikliyor-1071872844.html

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T11:36+0300

2023-06-01T11:36+0300

2023-06-01T11:48+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

sonuç

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YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.82 oranında oy aldığını duyurdu. Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023'te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır. İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK'nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum. Resmi Gazete'ye gönderildiİtirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. 28 Mayıs'ta seçimin ikinci oylamasında 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 26 seçmenimiz oy kullandı. Yurt içi ve 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Sayın Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 574 oy aldığı, Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 475 bin 724 oy aldığı görülmüş olup, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmıştır.Oranları paylaştıİkinci tur oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Erdoğan yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy almıştır.

https://sputniknews.com.tr/20230529/aaya-gore-sandiklarin-yuzde-100u-acildi-1071746366.html

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