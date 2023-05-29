https://sputniknews.com.tr/20230529/aaya-gore-sandiklarin-yuzde-100u-acildi-1071746366.html
AA'ya göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı
AA'ya göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı
Anadolu Ajansı'na göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T16:46+0300
2023-05-29T16:46+0300
2023-05-29T16:56+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu için Türkiye, dün sandık başına gitti. Anadolu Ajansı'na göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Türkiye genelinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.18 oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 47.82'ye ulaştı.YSK Başkanı Ahmet Yener dün yaptığı açıklamada geçici sonuçları ilan ederek Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini duyurmuştu.
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seçim, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
seçim, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
AA'ya göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı
16:46 29.05.2023 (güncellendi: 16:56 29.05.2023) Abone ol
Anadolu Ajansı'na göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu için Türkiye, dün sandık başına gitti. Anadolu Ajansı'na göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Türkiye genelinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.18 oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 47.82'ye ulaştı.
YSK Başkanı Ahmet Yener dün yaptığı açıklamada geçici sonuçları ilan ederek Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini duyurmuştu.