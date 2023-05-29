https://sputniknews.com.tr/20230529/aaya-gore-sandiklarin-yuzde-100u-acildi-1071746366.html

AA'ya göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı

AA'ya göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı

Anadolu Ajansı'na göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T16:46+0300

2023-05-29T16:46+0300

2023-05-29T16:56+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu için Türkiye, dün sandık başına gitti. Anadolu Ajansı'na göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Türkiye genelinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.18 oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 47.82'ye ulaştı.YSK Başkanı Ahmet Yener dün yaptığı açıklamada geçici sonuçları ilan ederek Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini duyurmuştu.

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Sputnik Türkiye

seçim, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan