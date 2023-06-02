https://sputniknews.com.tr/20230602/abd-ve-suudi-arabistan-sudanda-ateskes-icin-arabuluculuk-yaptigi-gorusmelerini-askiya-aldi-1071910980.html

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan'da ateşkes için arabuluculuk yaptığı görüşmelerini askıya aldı

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan'da ateşkes için arabuluculuk yaptığı görüşmelerini askıya aldı

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde şehrinde yapılan ateşkes görüşmelerinin... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T01:14+0300

2023-06-02T01:14+0300

2023-06-02T01:14+0300

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çatışma

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suudi arabistan

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ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı iki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, bu kararın, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve HDK tarafından ilan edilen ateşkeslerin ihlallerinin sonucu olarak alındığı belirtildi.Bu ihlallerin, ateşkesin hedeflerinden olan insani yardımın ulaştırılmasını ve temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını engellediği bildirilen açıklamada, çatışmaların patlak verdiği 15 Nisan'da bu yana, insani yardım için kullanılan 115 aracın çalındığı ve 57 depo ve 55 ofisin yağmalandığı, ateşkes süresince insani yardım tırlarının geçişine izin verilmediği ve her iki tarafın kontrolündeki bölgelerdeki depoların yağmalandığı bilgisi paylaşıldı.İki ülke, görüşmeleri yeniden başlatmak için hazırAçıklamada, Suudi Arabistan ve ABD'nin, insani yardımın sağlanması ve temel hizmetlerin eski haline getirilmesine yönelik somut adımlar atıldıktan sonra Cidde görüşmelerini yeniden başlatmak için taraflarla ciddi şekilde çalışmaya hazır olduğunun altı çizildi.Açıklamada, "İki tarafın eylemleri halkın acılarını artırdı ve ulusal birliği ve bölgesel istikrarı tehlikeye attı" ifadesi kullanıldı.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, çatışan iki tarafın ateşkesi ve Cidde Bildirgesi'ni ihlalinden duyduğu endişeyi dile getirdi.ABD'den Sudan'da çatışan taraflara yaptırımABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Washington yönetiminin Sudan'da çatışan iki tarafa karşı yaptırım ve vize kısıtlamaları ile Sudan'a yönelik ticaret uyarısı olmak üzere üç adım attıklarını duyurmuştu.Sudan ordusu ile HDK'nin Cidde'de üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmemesine yanıt olarak bu adımları attıklarını bildiren Blinken, "ABD, Sudan'da görev yapan Sudan Silahlı Kuvvetleri, HDK yetkilileri ve eski Ömer el-Beşir rejimi liderleri de dahil olmak üzere Sudan'ın demokratik geçiş sürecini aksatan ve buna ortak olan belirli kişilere vize kısıtlamaları getiriyor" bilgisini vermişti.ABD'li bakan, "İnsani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanması, silahların susturulması ve Sudan'da barışın, güvenliğin ve istikrarın yeniden tesis edilmesi konularında ilave önlemler almaya hazırız ve taraflarla yakın temas halinde bulunmaya devam ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.Cidde görüşmeleriSudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmaların durması için Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta 'Cidde Bildirgesi' imzalanmıştı.ABD ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulamıştı.Taraflar, çatışmalara kalıcı bir çözüm bulmak için görüşmeleri devam ettirirken 2 kez ateşkes ilan edilmiş ancak onlara uyulmamış ve çatışmalar devam etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230530/sudandaki-ateskes-5-gun-daha-uzatildi-1071761903.html

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