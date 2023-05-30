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https://sputniknews.com.tr/20230530/sudandaki-ateskes-5-gun-daha-uzatildi-1071761903.html
Sudan'daki ateşkes 5 gün daha uzatıldı
Sudan'daki ateşkes 5 gün daha uzatıldı
Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 15 Nisan'dan bu yana süren çatışmaların durdurulması için imzaladıkları ateşkes... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T00:56+0300
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dünya
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ABD'nin Hartum Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordu güçleri ve HDK'nin ateşkes anlaşmasını 5 gün daha uzatmasını memnuniyetle karşılıyor" ifadesine yer verildi.Ateşkesi uzatma kararının daha fazla insani yardım ve temel hizmetlerin sağlanması ve uzun vadeli ateşkesin tartışılması için zaman tanıyacağı belirtildi.Açıklamada, tam olarak uygulanmasa da 20 Mayıs'ta imzalanan ateşkesin, ihtiyaç sahibi yaklaşık 1 milyon Sudanlıya insani yardım ulaştırılmasını sağladığı ifade edilerek daha fazla insani çaba sarf edileceği kaydedildi.Kısa vadeli ateşkesTaraflar, ABD ve Suudi Arabistan aracılığında 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs Pazartesi 21.45’ten itibaren geçerli olmak üzere bir haftalık ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes yürürlüğe girdikten bir gün sonra Sudanlı generallerin son ateşkese uymamaları halinde yaptırımlarla yüzleşecekleri uyarısında bulunmuştu.Bu gece sona eren ateşkes süresince çatışmalar sürmüştü. İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarOrdu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.HDK, 2019’da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan, ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmaların başından bu yana 709 kişinin öldüğünü, 5 bin 424 kişinin yaralandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230528/misir-cumhurbaskani-sisi-sudanda-kapsamli-bir-ateskes-yapilmasi-cagrisinda-bulundu-1071667289.html
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sudan, suudi arabistan, abd, ateşkes
sudan, suudi arabistan, abd, ateşkes

Sudan'daki ateşkes 5 gün daha uzatıldı

00:56 30.05.2023
© AP Photo / Mahmoud HjajSudan'da Muhammed Hamdan Dagalo liderliğindeki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK)
Sudan'da Muhammed Hamdan Dagalo liderliğindeki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Mahmoud Hjaj
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Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 15 Nisan'dan bu yana süren çatışmaların durdurulması için imzaladıkları ateşkes anlaşmasını 5 gün daha uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
ABD'nin Hartum Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordu güçleri ve HDK'nin ateşkes anlaşmasını 5 gün daha uzatmasını memnuniyetle karşılıyor" ifadesine yer verildi.
Ateşkesi uzatma kararının daha fazla insani yardım ve temel hizmetlerin sağlanması ve uzun vadeli ateşkesin tartışılması için zaman tanıyacağı belirtildi.
Açıklamada, tam olarak uygulanmasa da 20 Mayıs'ta imzalanan ateşkesin, ihtiyaç sahibi yaklaşık 1 milyon Sudanlıya insani yardım ulaştırılmasını sağladığı ifade edilerek daha fazla insani çaba sarf edileceği kaydedildi.

Kısa vadeli ateşkes

Taraflar, ABD ve Suudi Arabistan aracılığında 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs Pazartesi 21.45’ten itibaren geçerli olmak üzere bir haftalık ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes yürürlüğe girdikten bir gün sonra Sudanlı generallerin son ateşkese uymamaları halinde yaptırımlarla yüzleşecekleri uyarısında bulunmuştu.
Bu gece sona eren ateşkes süresince çatışmalar sürmüştü. İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
HDK, 2019’da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan, ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.
Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.
Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmaların başından bu yana 709 kişinin öldüğünü, 5 bin 424 kişinin yaralandığını duyurdu.
Abdulfettah el Sisi- Mısır - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
DÜNYA
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan'da 'kapsamlı bir ateşkes yapılması' çağrısında bulundu
28 Mayıs, 03:51
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