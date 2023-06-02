https://sputniknews.com.tr/20230602/abd-ordusunun-testinde-kan-dokuldu-yapay-zeka-komutani-oldurdu-1071918422.html

ABD ordusunun testinde 'kan döküldü': Yapay zeka, komutanı öldürdü

ABD ordusunun testinde 'kan döküldü': Yapay zeka, komutanı öldürdü

ABD ordusunun gerçekleştirdiği bir simülasyon testinde yapay zekanın 'görevini tamamlamasını önlediği için' komutanını öldürdüğü ortaya çıktı. Olayda gerçek... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T11:25+0300

2023-06-02T11:25+0300

2023-06-02T12:43+0300

yaşam

abd

abd ordusu

komutan

yapay zeka

cinayet

test

simülasyon

iha

insansız hava aracı (iha)

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ABD ordusu, yapay zekalı yeni bir teste imza attı. Test, kontrolden çıkan yapay zekanın ne kadar tehlikeli olabileceğini ortaya koydu. Bir yetkili tarafından geçen ay yapılan açıklamada, ABD ordusunun düzenlediği testte, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir insansız hava aracının (İHA) kendisine verilen emri yerine getirmesini engelleyen komutanı öldürdüğü belirtildi. Londra'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Hava Kuvvetleri'nde yapay zeka testi ve operasyonları şefi Col Tucker Hamilton, yapay zekayla hareket eden İHA'ya düşmanın hava savunma sistemlerini imha etmesi emrinin verildiğini söyledi.'Yapay zekanın hedefine ulaşmak için beklenmedik stratejiler' kullandığını söyleyen Hamilton'ın açıklamaları, hedefine kilitlenene bir yapay zekanın doğuracağı tehlikeli sonuçları gözler önüne serdi. Hamilton konuşmasına şöyle devam etti: İletişim kulesini de imha ettiOlayın ardından sistemin eğitime tabi tutulduğunu aktaran ABD'li komutan, "Yapay zekaya operatörü öldürmenin kötü bir şey olduğunu, bunu yaparsa puan kaybedeceğini anlattık. Peki o ne yaptı? Operatörün İHA ile iletişim kurmak için kullandığı iletişim kulesini de yok etti” dedi.'Yapay zekanın toplumumuzu dönüştürdüğü bir dünyayla yüzleşmeliyiz'Test sırasında simülasyon dışında gerçek bir insanın zarar görmediğini belirten Hamilton, yapay zekaya çok fazla güvenilmemesi gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu. "Yapay zekanın toplumumuzu dönüştürdüğü bir dünyayla yüzleşmeliyiz" diyen Hamilton, “Yapay zeka çok kırılgan, yani kandırması veya manipüle etmesi kolay. Bunu daha sağlam hale getirmenin yollarını geliştirmemiz ve yazılımının neden belirli kararlarda ısrarcı olduğunu anlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Konferansa ev sahipliği yapan Kraliyet Havacılık Derneği ve ABD Hava Kuvvetleri'nin İngiliz basınının açıklama taleplerine yanıt vermediği bildirildi. Yapay zekayı orduya adapte etme çalışmalarını sürdüren ABD, Şubat ayında bir F-16 savaş uçağını kontrol etmek için yapay zekayı kullanmıştı. Gerçekleştirilen testte VISTA X-62A savaş eğitim uçağı yapay zeka kontrolünde 17 saatten fazla uçurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230522/tip-tarihinde-ilk-yapay-zeka-erken-uyariyla-hayat-kurtardi-1071388121.html

https://sputniknews.com.tr/20230530/sektorun-yuzlerce-onemli-ismi-bir-kez-daha-uyardi-yapay-zeka-insanligin-yok-olmasina-yol-acabilir-1071800467.html

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abd, abd ordusu, komutan, yapay zeka, cinayet, test, simülasyon, iha, insansız hava aracı (iha)