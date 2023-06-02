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https://sputniknews.com.tr/20230602/318-can-alan-sulama-kanalinda-yine-ayni-goruntuler-hayata-bir-kez-geliyoruz-1071924441.html
318 can alan sulama kanalında yüzmeye devam ediyorlar: 'Hayata bir kez geliyoruz'
318 can alan sulama kanalında yüzmeye devam ediyorlar: 'Hayata bir kez geliyoruz'
Adana'da son 11 yılda 318, geçen yıl ise 30 kişinin öldüğü sulama kanalında havaların ısınmasıyla yüzmeye başlayan bir çocuğun, “Sıcak yanıyoruz. Allah rahmet... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:11+0300
2023-06-02T12:12+0300
yaşam
adana
sulama
baraj
boğulma
sıcak hava
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Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle çocuklar yavaş yavaş, sulama kanalı, Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ve Akdeniz’e girmeye başladı. Özellikle şehrin birçok noktasından geçmekte olan sulama kanalları her yıl olduğu gibi bu yılda çocukların serinlemek için en fazla tercih ettiği yerler oluyor. Son 11 yılda Adana’da 318 kişi özellikle sulama kanalında serinlemek isterken boğularak can verdi. Sadece geçen yıl 30 kişi, çoğu çocuk hayatını kaybetti, birçok ailenin ocağına ateş düştü. Bu yıl da aynı felaketlerin yaşanmaması için aileler özellikle sulama kanallarında önlem alınmasını talep ediyor. Yaklaşık 2.5 hafta sonra okullar tatil olması ve havaların iyice ısınmasıyla birlikte çocukların sulama kanallarına akın etmesinden korkuluyor. Çocuklar okulların da kapanmasını beklemeden havaların ısınmasıyla birlikte sulama kanalına girmeye başladı.Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen bir çocuk, muhabirin “11 yılda 318 kişi öldü, sadece geçen yıl 30 kişi öldü, kanala girmeye korkmuyor musun” diye sorması üzerine, “Sıcak yanıyoruz. Allah rahmet eylesin, ben yüzmekten korkmuyorum. Hayata bir kez geliyorsun her şeyi deneyeceksin” diye yanıt verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/bogazlandilar-boguldular-kenyadaki-aclik-tarikati-kurbanlarina-otopsi-cinayetleri-dogruladi-1070552086.html
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adana, sulama, baraj, boğulma, sıcak hava
adana, sulama, baraj, boğulma, sıcak hava

318 can alan sulama kanalında yüzmeye devam ediyorlar: 'Hayata bir kez geliyoruz'

12:11 02.06.2023 (güncellendi: 12:12 02.06.2023)
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA318 can alan sulama kanalında yine aynı görüntüler: 'Hayata bir kez geliyoruz'
318 can alan sulama kanalında yine aynı görüntüler: 'Hayata bir kez geliyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana'da son 11 yılda 318, geçen yıl ise 30 kişinin öldüğü sulama kanalında havaların ısınmasıyla yüzmeye başlayan bir çocuğun, “Sıcak yanıyoruz. Allah rahmet eylesin, ben korkmuyorum. Hayata bir kez geliyoruz” demesi dikkat çekti.
Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle çocuklar yavaş yavaş, sulama kanalı, Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ve Akdeniz’e girmeye başladı. Özellikle şehrin birçok noktasından geçmekte olan sulama kanalları her yıl olduğu gibi bu yılda çocukların serinlemek için en fazla tercih ettiği yerler oluyor.
Son 11 yılda Adana’da 318 kişi özellikle sulama kanalında serinlemek isterken boğularak can verdi. Sadece geçen yıl 30 kişi, çoğu çocuk hayatını kaybetti, birçok ailenin ocağına ateş düştü.
Bu yıl da aynı felaketlerin yaşanmaması için aileler özellikle sulama kanallarında önlem alınmasını talep ediyor. Yaklaşık 2.5 hafta sonra okullar tatil olması ve havaların iyice ısınmasıyla birlikte çocukların sulama kanallarına akın etmesinden korkuluyor.
Çocuklar okulların da kapanmasını beklemeden havaların ısınmasıyla birlikte sulama kanalına girmeye başladı.
Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen bir çocuk, muhabirin “11 yılda 318 kişi öldü, sadece geçen yıl 30 kişi öldü, kanala girmeye korkmuyor musun” diye sorması üzerine, “Sıcak yanıyoruz. Allah rahmet eylesin, ben yüzmekten korkmuyorum. Hayata bir kez geliyorsun her şeyi deneyeceksin” diye yanıt verdi.
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