https://sputniknews.com.tr/20230602/318-can-alan-sulama-kanalinda-yine-ayni-goruntuler-hayata-bir-kez-geliyoruz-1071924441.html

318 can alan sulama kanalında yüzmeye devam ediyorlar: 'Hayata bir kez geliyoruz'

318 can alan sulama kanalında yüzmeye devam ediyorlar: 'Hayata bir kez geliyoruz'

Adana'da son 11 yılda 318, geçen yıl ise 30 kişinin öldüğü sulama kanalında havaların ısınmasıyla yüzmeye başlayan bir çocuğun, “Sıcak yanıyoruz. Allah rahmet... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T12:11+0300

2023-06-02T12:11+0300

2023-06-02T12:12+0300

yaşam

adana

sulama

baraj

boğulma

sıcak hava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071924283_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d4486aa204e0e0097f7646e36ccb9304.jpg

Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle çocuklar yavaş yavaş, sulama kanalı, Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ve Akdeniz’e girmeye başladı. Özellikle şehrin birçok noktasından geçmekte olan sulama kanalları her yıl olduğu gibi bu yılda çocukların serinlemek için en fazla tercih ettiği yerler oluyor. Son 11 yılda Adana’da 318 kişi özellikle sulama kanalında serinlemek isterken boğularak can verdi. Sadece geçen yıl 30 kişi, çoğu çocuk hayatını kaybetti, birçok ailenin ocağına ateş düştü. Bu yıl da aynı felaketlerin yaşanmaması için aileler özellikle sulama kanallarında önlem alınmasını talep ediyor. Yaklaşık 2.5 hafta sonra okullar tatil olması ve havaların iyice ısınmasıyla birlikte çocukların sulama kanallarına akın etmesinden korkuluyor. Çocuklar okulların da kapanmasını beklemeden havaların ısınmasıyla birlikte sulama kanalına girmeye başladı.Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen bir çocuk, muhabirin “11 yılda 318 kişi öldü, sadece geçen yıl 30 kişi öldü, kanala girmeye korkmuyor musun” diye sorması üzerine, “Sıcak yanıyoruz. Allah rahmet eylesin, ben yüzmekten korkmuyorum. Hayata bir kez geliyorsun her şeyi deneyeceksin” diye yanıt verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230503/bogazlandilar-boguldular-kenyadaki-aclik-tarikati-kurbanlarina-otopsi-cinayetleri-dogruladi-1070552086.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, sulama, baraj, boğulma, sıcak hava