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https://sputniknews.com.tr/20230503/bogazlandilar-boguldular-kenyadaki-aclik-tarikati-kurbanlarina-otopsi-cinayetleri-dogruladi-1070552086.html
'Boğazlandılar, boğuldular': Kenya'daki açlık tarikatı kurbanlarına otopsi, cinayetleri doğruladı
'Boğazlandılar, boğuldular': Kenya'daki açlık tarikatı kurbanlarına otopsi, cinayetleri doğruladı
Kenya'da 'açlık tarikatıyla' bağlantılı toplu mezarlardan çıkarılan onlarca cesete yapılan otopsilerde, bazı kurbanların boğazlarının sıkıldığı, dövüldüğü veya... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T15:05+0300
2023-05-03T16:42+0300
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afrika
doğu afrika
kenya
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çocuk
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Doğu Afrika ülkesi Kenya’nın Hint Okyanusu kıyısındaki Malindi kasabası yakınındaki ormanda bulunan toplu mezarlardan çıkarılan ölülere yapılan otopsilerle ilgili açıklama yapıldı.Açlık ana ölüm nedeni amaKendini rahip ilan edip tarikat liderliğine soyunmuş Paul Mackenzie Nthenge'nin 'tanrı ve İsa peygambere kavuşma' vaadiyle açlığa talim ettirdiği müritlerinin ölümleriyle ilgili açıklama yapan hükümetin başpatoloğu Johansen Oduor, açlığın ana ölüm nedeni gibi göründüğünü, ama bazı kurbanların öldürülmüş gözüktüğünü söyledi.Mackenzie Nthenge'nin açlıktan ölmeye teşvik ettiği iddia edilen müritlerinden bugüne dek 109'unun ölüsüne ulaşıldı. Kurbanların yarısından fazlasının çocuk olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar haftabaşından beri 40 otopsi yaptı. Bir çocuğun kafasına küt bir cisimle vurulmuşAdli Tıp Başkanı Oduor, ikisi çocuk dört kurbanın nefessiz kalarak boğulma belirtileri gösterdiğini, üçüncü bir çocuğun kafasına küt bir cisimle vurulmuş olduğunu, dördüncü bir çocuğun boğazı sıkılmak suretiyle boğularak öldürüldüğünü söyledi.Bir çocuğun boynundaki bazı kemikler kırılmışOduor, "Boğazının sıkıldığı ve boynundaki bazı kemiklerin kırıldığına dair izleri net bir şekilde görebildik. Çocuğun boğularak öldürüldüğünden eminiz" diyerek ekledi:40 ceset arasında en az 16 yetişkin ve 18 çocuk var. Uzmanlar, kalıntıları ciddi şekilde çürüdüğünden 6 kişinin yaşını belirleyemedi.90 gün boyunca gözaltında tutulması isteniyorMackenzie Nthenge, cuma günü Kenya'nın en büyük ikinci şehri Mombasa'da mahkemeye çıkarılacak. Polis, 'Shakahola ormanı katliamı' olarak adlandırılan olayı soruştururken tarikat liderinin 90 gün boyunca gözaltında tutulmasını istiyor.Terörizm ve diğer suçlamalarO ve diğer 17 zanlı, ölümler nedeniyle terörizm suçlamasıyla yargılanacak.Tarikat lideri diğer suçların yanısıra cinayet, adam kaçırma ve çocuklara zulümle de suçlanıyor.Bir televanjelist daha suçlanıyorBir diğer televanjelist Ezekiel Odero da aynı davayla ilgili olarak suçlamalarla karşı karşıya ve Perşembe günü mahkemeye çıkacak.Malindi'nin güneyindeki 40 bin kişilik kilisesiyle kitleleri kendine çeken zengin ve yüksek profilli Odero hakkında cinayet, intihara yardım, adam kaçırma, radikalleştirme, insanlığa karşı suçlar, çocuklara eziyet, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları var. Savcılar, Shakahola'da toplu mezarlardan çıkarılan cesetler ile Odero'nun Yeni Hayat Dua Merkezi ve Kilisesi'nin bazı 'masum ve savunmasız' müridinin ölümü arasında bağlantı olduğuna dair güvenilir bilgiler elde ettiklerini söyledi. Ruto müdahale edebilecek mi?Katliamlar, kanunsuz kiliseler, suça bulaşan tarikatlara düzenleme getirmeye yönelik çabaların bugüne dek başarısızlığa uğramasını tartışmaya açarken, Devlet Başkanı William Ruto, Kenya'nın yerel dini hareketlerine müdahale etme sözü verdi. 50 milyonluk nüfusunun yüzde 85'i Hıristiyan olan Kenya'da kayıtlı 4 binden fazla kilise var. Ortalık dünyanın sonunu vaaz ederek kıyamet tellallığı yapan, cemaatin bağışlarını cebe indiren kerameti kendinden menkul rahiplerden geçilmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/muritlerine-olmeyi-emreden-tarikatlarin-korundugu-kenyada-bir-kilise-daha-katliamla-suclandi-1070273330.html
https://sputniknews.com.tr/20230428/kenyada-hz-isaya-kavusmak-icin-ac-kalip-olenlerin-sayisi-109a-yukseldi-1070307131.html
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afrika, doğu afrika, kenya, açlık, tarikat, cinayet, mezar, otopsi, çocuk, hıristiyan, evanjelik, evanjelistler
afrika, doğu afrika, kenya, açlık, tarikat, cinayet, mezar, otopsi, çocuk, hıristiyan, evanjelik, evanjelistler

'Boğazlandılar, boğuldular': Kenya'daki açlık tarikatı kurbanlarına otopsi, cinayetleri doğruladı

15:05 03.05.2023 (güncellendi: 16:42 03.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/National Police Service-Kenya@NPSOfficial_KEKenya'da 'açlık tarikatıyla' bağlantılı toplu mezarlardan onlarca ceset çıkarıldı.
Kenya'da 'açlık tarikatıyla' bağlantılı toplu mezarlardan onlarca ceset çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/National Police Service-Kenya@NPSOfficial_KE
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Kenya'da 'açlık tarikatıyla' bağlantılı toplu mezarlardan çıkarılan onlarca cesete yapılan otopsilerde, bazı kurbanların boğazlarının sıkıldığı, dövüldüğü veya boğulduğu belirlendi.
Doğu Afrika ülkesi Kenya’nın Hint Okyanusu kıyısındaki Malindi kasabası yakınındaki ormanda bulunan toplu mezarlardan çıkarılan ölülere yapılan otopsilerle ilgili açıklama yapıldı.

Açlık ana ölüm nedeni ama

Kendini rahip ilan edip tarikat liderliğine soyunmuş Paul Mackenzie Nthenge'nin 'tanrı ve İsa peygambere kavuşma' vaadiyle açlığa talim ettirdiği müritlerinin ölümleriyle ilgili açıklama yapan hükümetin başpatoloğu Johansen Oduor, açlığın ana ölüm nedeni gibi göründüğünü, ama bazı kurbanların öldürülmüş gözüktüğünü söyledi.
Mackenzie Nthenge'nin açlıktan ölmeye teşvik ettiği iddia edilen müritlerinden bugüne dek 109'unun ölüsüne ulaşıldı. Kurbanların yarısından fazlasının çocuk olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar haftabaşından beri 40 otopsi yaptı.

Bir çocuğun kafasına küt bir cisimle vurulmuş

Adli Tıp Başkanı Oduor, ikisi çocuk dört kurbanın nefessiz kalarak boğulma belirtileri gösterdiğini, üçüncü bir çocuğun kafasına küt bir cisimle vurulmuş olduğunu, dördüncü bir çocuğun boğazı sıkılmak suretiyle boğularak öldürüldüğünü söyledi.
Kenya'da tarikat lideri Paul Mackenzie Nthenge'nin tanrıya kavuşmak için açlıktan ölmeyi emrettiği müritlerinden onlarcası Shakahola ormanında gömülü halde bulunurken, hayatta kalanlar devlete bağlı Malindi İlçe Hastanesi'ne sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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Müritlerine ölmeyi emreden tarikatların korunduğu Kenya'da bir kilise daha katliamla suçlandı
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Bir çocuğun boynundaki bazı kemikler kırılmış

Oduor, "Boğazının sıkıldığı ve boynundaki bazı kemiklerin kırıldığına dair izleri net bir şekilde görebildik. Çocuğun boğularak öldürüldüğünden eminiz" diyerek ekledi:
"Salı günü yaptığımız otopsilerin 20'sinde açlıktan ölen insanların özellikleri vardı, çoğu açlıktan öldü."
40 ceset arasında en az 16 yetişkin ve 18 çocuk var. Uzmanlar, kalıntıları ciddi şekilde çürüdüğünden 6 kişinin yaşını belirleyemedi.
Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde 'Hz. İsa ile tanışacakları' vaadiyle kandırılan tarikata ilişkin süren soruşturma kapsamında ölü sayısı 83'e yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
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90 gün boyunca gözaltında tutulması isteniyor

Mackenzie Nthenge, cuma günü Kenya'nın en büyük ikinci şehri Mombasa'da mahkemeye çıkarılacak. Polis, 'Shakahola ormanı katliamı' olarak adlandırılan olayı soruştururken tarikat liderinin 90 gün boyunca gözaltında tutulmasını istiyor.

Terörizm ve diğer suçlamalar

O ve diğer 17 zanlı, ölümler nedeniyle terörizm suçlamasıyla yargılanacak.
Tarikat lideri diğer suçların yanısıra cinayet, adam kaçırma ve çocuklara zulümle de suçlanıyor.

Bir televanjelist daha suçlanıyor

Bir diğer televanjelist Ezekiel Odero da aynı davayla ilgili olarak suçlamalarla karşı karşıya ve Perşembe günü mahkemeye çıkacak.
Malindi'nin güneyindeki 40 bin kişilik kilisesiyle kitleleri kendine çeken zengin ve yüksek profilli Odero hakkında cinayet, intihara yardım, adam kaçırma, radikalleştirme, insanlığa karşı suçlar, çocuklara eziyet, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları var.
Savcılar, Shakahola'da toplu mezarlardan çıkarılan cesetler ile Odero'nun Yeni Hayat Dua Merkezi ve Kilisesi'nin bazı 'masum ve savunmasız' müridinin ölümü arasında bağlantı olduğuna dair güvenilir bilgiler elde ettiklerini söyledi.

Ruto müdahale edebilecek mi?

Katliamlar, kanunsuz kiliseler, suça bulaşan tarikatlara düzenleme getirmeye yönelik çabaların bugüne dek başarısızlığa uğramasını tartışmaya açarken, Devlet Başkanı William Ruto, Kenya'nın yerel dini hareketlerine müdahale etme sözü verdi.
50 milyonluk nüfusunun yüzde 85'i Hıristiyan olan Kenya'da kayıtlı 4 binden fazla kilise var. Ortalık dünyanın sonunu vaaz ederek kıyamet tellallığı yapan, cemaatin bağışlarını cebe indiren kerameti kendinden menkul rahiplerden geçilmiyor.
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