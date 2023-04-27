https://sputniknews.com.tr/20230427/muritlerine-olmeyi-emreden-tarikatlarin-korundugu-kenyada-bir-kilise-daha-katliamla-suclandi-1070273330.html

Müritlerine ölmeyi emreden tarikatların korunduğu Kenya'da bir kilise daha katliamla suçlandı

Müritlerine ölmeyi emreden tarikatların korunduğu Kenya'da bir kilise daha katliamla suçlandı

Tarikat üyelerinin açlıktan ölümle tanrıya kavuşmayı vaaz eden liderlerine çocuklarını kurban etmelerinin yasını tutan Kenya ne idiği belirsiz tarikatlarla... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T17:27+0300

2023-04-27T17:27+0300

2023-04-27T18:16+0300

dünya

kenya

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hıristiyan

tarikat

kurban

çocuk

katliam

kilise

rahip

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Doğu Afrika ülkesi Kenya’da 'açlık tarikatı' kurbanlarının sayısı 98'e çıkarken, Hıristiyan tarikatların faaliyetleri mercek altına alındı. 50 milyonluk nüfusunun yüzde 85'i Hıristiyan olan Kenya'da kayıtlı 4 binden fazla kilise var. Ortalık dünyanın sonunu vaaz ederek kıyamet tellallığı yapan, cemaatin bağışlarını cebe indiren kerameti kendinden menkul rahiplerden geçilmiyor. Ancak dini örgütlenmelere yönelik düzenleme girişimlerinin itiraz ve engellemelere çarpması, sahtekarlık ve dolandırıcılığın ötesinde daha karanlık emeller güdenlere meydanı boş bırakıyor.Üyelerinin yaşamları üzerinde sınırsız kontrol uygulayan, otoritelerini dayatmak için İncil'i çarpıtan tarikat liderlerine adeta teslim olmuş Kenya, şimdi bir tarikatın üyelerinin açlıktan ölmeleri halinde 'İsa peygamberle tanışacakları' vaadiyle kandırılmasının şokuyla baş başa. Geçen haftadan beri kıyı kasabası Malindi yakınındaki Shakahola ormanında onlarca ceset bulundu. Dün AFP'ye konuşan bir polis kaynağı, yağmur nedeniyle pek çok zorluk yaşamalarına rağmen toprağa gömülmüş 8 ceset daha çıkardıklarını, toplam ölü sayısının 98'e yükseldiğini, bugün arama çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.'Shakahola ormanı katliamında' kendini rahip ilan edip tarikat liderliğine soyunmuş Paul Mackenzie Nthenge, müritlerini ölüme sürüklemekle suçlanıyor.2003'te kurduğu Uluslararası Müjde Kilisesi'ni "İsa bana verdiği işin sona erdiğini söyledi" diyerek 2019'da kapatan kötü şöhretli televanjelist, müritlerini Malindi kasabası yakınlarındaki Shakahola ormanının derinliklerine götürdü ve tanrıyla buluşmak için açlıktan ölüme ikna etti. Nthenge, YouTube kanalından da 6 binden fazla abonesine gösterişli videolarla seslendi. Çoğu ebeveynleri tarafından aç bırakılan çocukların kalıntılarını barındıran, tepesinde haçlar bulunan toplu mezarların keşfedildiği bölgedeki Malindi İlçe Hastanesi'nde sevdiklerinin akıbetini öğrenmek isteyenler çaresizce bekleşiyor. Burada AFP'ye konuşan 16 yaşındaki Issa Ali, 2020'de annesi tarafından Shakahola'ya götürüldüğünü, ayrılmaya çalıştığında babası tarafından kurtarılana dek Nthenge tarafından dövüldüğünü anlatarak ekledi:Dün itibarıyla Shakahola'daki 325 hektarlık çalılıkta 39 kişi canlı bulunurken, 22 kişi gözaltına alınmış durumda. AFP'ye konuşan Kenya Kızıl Haç yetkilisi Hassan Musa, Malindi'deki destek ekibine 150'si reşit olmayan 311 kişinin kayıp olarak bildirildiğini söyledi. Musa, "Çoğu Kenya'dan, ama aynı zamanda Tanzanya ve Nijerya'dan gelen insanlardan bahsediyoruz. Bazısı yıllardır kayıp" dedi. İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, önceki gün bölgeyi ziyaretinde "Kaç tane daha mezar, kaç tane daha ceset keşfedeceğimizi bilmiyoruz" diye konuştu. Kindiki, 'burada işlenen suçların Nthenge'ye karşı terör suçlamalarını gerektirecek kadar ciddi olduğunu' dile getirdi. Kurbanların çoğunun çocuk olması, tarikatın uygulamalarının ürkütücü doğasına dikkat çekiyor. Nthenge'nin faaliyetleri hakkında polise ihbarda bulunan Haki Africa adlı insan hakları örgütünün yönetici direktörü Hüseyin Halid, tarikatın önce çocukların, ardından kadınların ve son olarak erkeklerin aç kalmasını şart koştuğunu, kurbanların yüzde 50-60'ının çocuklar olduğunu söyledi.AFP'ye konuşan Nairobi Üniversitesi'nin din profesörü Stephen Akaranga, "Bu kendinden menkul rahiplerin çoğu, herhangi bir ilahiyat fakültesine adım bile atmamış. Ancak teolojik eğitimden yoksun olmaları, müritlerinin umurunda değil. Son yıllarda bu tür kiliseler insanların eğitim hakkında çok az bilgiye sahip olduğu Kenya kırsalında mantar gibi çoğaldı" uyarısını yaptı. Yoksulluk, yetersiz eğitim ve eğlenceli çevrimiçi vaazlara kolay erişimin zehirli kokteyli, bu tarikatların Kenya'da yayılmasına ve öldürücü etki yaratmasına yardımcı oldu.2018'de Kanitha wa Ngai (Tanrı Kilisesi) tarikatı hastane ve modern tıbba inanmadığından, tarikat üyesi bir ailenin 4 yıl içinde 7 çocuğunu kaybettiği haberi geldi.Aynı yıl, Kriminal Soruşturma Müdürlüğü (DCI), üniversite öğrencilerini hedef alan Genç Blud Azizleri adlı bir tarikatla ilgili uyarı yayımladı. Açıklamada "Üyelerin örgüte sadakatlerini kanıtlamak için en çok sevdikleri şeyleri feda etmeleri bekleniyor" denildi. Ancak tarikatlar polisin dikkatini çekmelerine rağmen her seferinde yasadan kaçmayı başardı.Nitekim 'Shakahola ormanı katliamı' soruşturması ilerledikçe de Nthenge'nin 6 yıl önce polisin dikkatini çekmesine rağmen tarikatın nasıl fark edilmeden faaliyet gösterebildiğine dair sorular ortaya çıktı. Eğitimin İncil tarafından tanınmadığını söyleyerek aileleri çocuklarını okula göndermemeye zorladığı için 2017 yılında 'radikalleşme' suçlamasıyla gözaltına alınan televanjelist, tarikat üyesi ebeveynlerin gözetimindeki iki çocuğun açlıktan ölmesi sonrasında geçen ay tekrar gözaltına alındı. Ama 700 ABD dolarına tekabül eden 100 bin Kenya şilini kefaletle serbest bırakıldı.Nihayet polisin Shakahola baskınında teslim olan Nthenge, 2 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.Soruşturmanın genişletilmesi sonucu, bugün bölgede bir rahip daha kilisesinde şüpheli ölümler suçlamasıyla gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, Yeni Yaşam Dua Merkezi ve Kilisesi Başkanı Ezekiel Odero'nun Malindi'de gözaltına alındığını ve resmen suçlanacağını duyurdu. Odero'nun Yeni Yaşam binasında meydana gelen ölümlerle ilgili iddiaların ardından yakalandığını açıklayan hükümetin bölgeden sorumlu komiseri Rhoda Onyancha, ibadet merkezinin de kapatıldığını belirtti. Malindi'nin güneyindeki 40 bin kişilik kilisesiyle büyük kalabalıkları kendine çeken zengin bir televanjelist olan, mega mitinglerinde satılan 'kutsal' kumaş parçalarıyla hastalıkları iyileştirdiğini iddia eden Odero, imza takımı olan tamamen beyaz elbisesi içinde ve elinde bir İncil tutar halde, sorgulanmak üzere Malindi'den Mombasa'daki bölge polis merkezine nakledildi. Yakalanmasaydı, Tanzanya'da mega miting düzenlemeye gidecekti.Tarikat felaketi karşısında Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 'tuhaf, kabul edilemez bir ideolojiyi ilerletmek için dini kullanmak isteyen Nthenge gibi haydut papazlara karşı harekete geçme' sözü verdi. Her şey, Ruto'nun sözünü tutmaması halinde, Kenya'nın daha çok tarikat kurbanının yası tutmak zorunda kalacağına işaret ediyor.

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kenya, afrika, hıristiyan, tarikat, kurban, çocuk, katliam, kilise, rahip