https://sputniknews.com.tr/20230601/yunan-basini-ab-turkiye-ile-arabuluculuk-icin-merkeli-devreye-sokacak-1071874770.html
Yunan basını: AB, Türkiye ile arabuluculuk için Merkel'i devreye sokacak
Yunan basını: AB, Türkiye ile arabuluculuk için Merkel'i devreye sokacak
Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde keşfedilen doğalgazın Batı'ya aktarılması için Türkiye ile anlaşma çabasında olan AB'nin, Almanya'nın eski... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T12:49+0300
2023-06-01T12:49+0300
2023-06-01T12:49+0300
dünya
almanya
yunanistan
angela merkel
ab
kıbrıs
doğalgaz
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Yunan basını eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendirdiğini yazdı. Merkel'in uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilerinden dolayı bu göreve uygun bulunduğu ifadelerine yer verildi.Haberlere göre Güney Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde yeni tespit edilen yataklardaki doğalgazın Batı'ya aktarılabilmesi için Türkiye'nin izni gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/netanyahu-dogalgazimizi-guney-kibris-uzerinden-avrupaya-tasimak-istiyoruz---1071131481.html
almanya
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almanya, yunanistan, angela merkel, ab, kıbrıs, doğalgaz
almanya, yunanistan, angela merkel, ab, kıbrıs, doğalgaz
Yunan basını: AB, Türkiye ile arabuluculuk için Merkel'i devreye sokacak
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Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde keşfedilen doğalgazın Batı'ya aktarılması için Türkiye ile anlaşma çabasında olan AB'nin, Almanya'nın eski başbakanı Merkel'i devreye sokmaya hazırlandığı iddia edildi.
Yunan basını eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendirdiğini yazdı.
Merkel'in uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilerinden dolayı bu göreve uygun bulunduğu ifadelerine yer verildi.
Haberlere göre Güney Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde yeni tespit edilen yataklardaki doğalgazın Batı'ya aktarılabilmesi için Türkiye'nin izni gerekiyor.