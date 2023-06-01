Yunan basını: AB, Türkiye ile arabuluculuk için Merkel'i devreye sokacak

Türkiye
SON DAKİKA | İYİ Parti Genel Sekreteri: 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Sağlığa Evet Derneği: Sadece sigara dumanından yılda 1.5 milyon insan ölüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kimse kaybetmeyecek’ sözünden 3 gün sonra
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP kongresinin etkileri ne olur?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Futbolda sezonun bitimine doğru transfer çalışmaları hareketlendi
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
En genç milletvekili Meclis'te nasıl çalışmalar yapacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230601/yunan-basini-ab-turkiye-ile-arabuluculuk-icin-merkeli-devreye-sokacak-1071874770.html
Yunan basını: AB, Türkiye ile arabuluculuk için Merkel'i devreye sokacak
Yunan basını: AB, Türkiye ile arabuluculuk için Merkel'i devreye sokacak
Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde keşfedilen doğalgazın Batı'ya aktarılması için Türkiye ile anlaşma çabasında olan AB'nin, Almanya'nın eski... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T12:49+0300
2023-06-01T12:49+0300
dünya
almanya
yunanistan
angela merkel
ab
kıbrıs
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071875202_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_70f2abc55b13d3c242f81a95d4796c88.jpg
Yunan basını eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendirdiğini yazdı. Merkel'in uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilerinden dolayı bu göreve uygun bulunduğu ifadelerine yer verildi.Haberlere göre Güney Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde yeni tespit edilen yataklardaki doğalgazın Batı'ya aktarılabilmesi için Türkiye'nin izni gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/netanyahu-dogalgazimizi-guney-kibris-uzerinden-avrupaya-tasimak-istiyoruz---1071131481.html
almanya
yunanistan
kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071875202_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_1d3512dfc272ae3bcb2a5d0693505134.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, yunanistan, angela merkel, ab, kıbrıs, doğalgaz
almanya, yunanistan, angela merkel, ab, kıbrıs, doğalgaz

Yunan basını: AB, Türkiye ile arabuluculuk için Merkel'i devreye sokacak

12:49 01.06.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Abone olTelegram
Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde keşfedilen doğalgazın Batı'ya aktarılması için Türkiye ile anlaşma çabasında olan AB'nin, Almanya'nın eski başbakanı Merkel'i devreye sokmaya hazırlandığı iddia edildi.
Yunan basını eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendirdiğini yazdı.
Merkel'in uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilerinden dolayı bu göreve uygun bulunduğu ifadelerine yer verildi.
Haberlere göre Güney Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde yeni tespit edilen yataklardaki doğalgazın Batı'ya aktarılabilmesi için Türkiye'nin izni gerekiyor.
Macaristan- Rusya- Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
EKONOMİ
Netanyahu: Doğalgazımızı Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya taşımak istiyoruz
15 Mayıs, 17:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала