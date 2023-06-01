https://sputniknews.com.tr/20230601/yunan-basini-ab-turkiye-ile-arabuluculuk-icin-merkeli-devreye-sokacak-1071874770.html

Yunan basını: AB, Türkiye ile arabuluculuk için Merkel'i devreye sokacak

Yunan basını: AB, Türkiye ile arabuluculuk için Merkel'i devreye sokacak

Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde keşfedilen doğalgazın Batı'ya aktarılması için Türkiye ile anlaşma çabasında olan AB'nin, Almanya'nın eski... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T12:49+0300

2023-06-01T12:49+0300

2023-06-01T12:49+0300

dünya

almanya

yunanistan

angela merkel

ab

kıbrıs

doğalgaz

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Yunan basını eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendirdiğini yazdı. Merkel'in uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilerinden dolayı bu göreve uygun bulunduğu ifadelerine yer verildi.Haberlere göre Güney Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde yeni tespit edilen yataklardaki doğalgazın Batı'ya aktarılabilmesi için Türkiye'nin izni gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230515/netanyahu-dogalgazimizi-guney-kibris-uzerinden-avrupaya-tasimak-istiyoruz---1071131481.html

almanya

yunanistan

kıbrıs

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almanya, yunanistan, angela merkel, ab, kıbrıs, doğalgaz